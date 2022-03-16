Son Dakika: Moskova'da kritik zirve! Çavuşoğlu daha görüşmenin başında Rus mevkidaşına "Montrö" mesajı verdi
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı görüşmek için Moskova'ya gitti. Burada Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya gelen Çavuşoğlu "Türkiye başından beri net, dengeli ve objektif bir tutum sergilemiştir. Montrö Sözleşmesi'ni uygulayacağımızı açıkladık. Montrö Sözleşmesini her zaman olduğu gibi şimdi de tam olarak uygulayacağız." dedi. Lavrov ise "Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna'daki savaşı ve gündemdeki konuları geniş yelpazede görüşmek üzere Moskova'ya gitti. İki bakan görüşme öncesi basın mensuplarına poz verip düşüncelerini dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli. Ankara'nın Montrö Sözleşmesi'nin yerine getirilmesine yönelik sorumlu yaklaşımına değer veriyoruz. Ukrayna dışında diğer konular hakkında da görüş alışverişimiz olacak. İkili gündemimiz çok yoğun. Türkiye'deki 9. işbirliği konseyinin gündemini ve tarihlerini görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu ise "Davetiniz için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Birçok sınamalarla karşı karşıya kaldığımız bir dönemde bu ziyareti gerçekleştiriyorum. Sınama ve zorlukların olduğu bir dönemde diplomasi daya büyük bir önem arz ediyor. Antalya'daki zirveye katıldığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum.
Ukrayna krizinin barışçıl yollarla sonlandırılması konusundaki düşüncelerimizi gündeme getireceğiz. Bu dönemlerde diplomasi çok daha önem kazanıyor. Türkiye başından beri net, dengeli ve objektif bir tutum sergilemiştir. Montrö Sözleşmesi'ni uygulayacağımızı açıkladık. Montrö Sözleşmesini her zaman olduğu gibi şimdi de tam olarak uygulayacağız. Bu doğrultuda dört tane Rus gemisinin geçmesi ile ilgili aldığınız kararı takdir ediyoruz. Suriye ve Libya gibi zor dosyalarda Rusya ile birlikte çalıştık. Bu çalışmalarımız çerçevesinde oluşan güven sayesinde bu masadayız. İkili ilişkilerimizin kapsamı çok geniş." dedi.
Bakanlar görüşme sonrasında tekrar kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu Moskova'dan sonra temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya gidecek.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022