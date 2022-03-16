Son Dakika: Moskova'da kritik zirve! Çavuşoğlu daha görüşmenin başında Rus mevkidaşına 'Montrö' mesajı verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna'daki savaşı ve gündemdeki konuları geniş yelpazede görüşmek üzere Moskova'ya gitti. İki bakan görüşme öncesi basın mensuplarına poz verip düşüncelerini dile getirdi.

LAVROV: TÜRKİYE'NİN DENGELİ TUTUMU ÇOK KIYMETLİ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli. Ankara'nın Montrö Sözleşmesi'nin yerine getirilmesine yönelik sorumlu yaklaşımına değer veriyoruz. Ukrayna dışında diğer konular hakkında da görüş alışverişimiz olacak. İkili gündemimiz çok yoğun. Türkiye'deki 9. işbirliği konseyinin gündemini ve tarihlerini görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

"OLUŞAN GÜVEN SAYESİNDE BU MASADAYIZ"

Bakan Çavuşoğlu ise "Davetiniz için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Birçok sınamalarla karşı karşıya kaldığımız bir dönemde bu ziyareti gerçekleştiriyorum. Sınama ve zorlukların olduğu bir dönemde diplomasi daya büyük bir önem arz ediyor. Antalya'daki zirveye katıldığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum.

Ukrayna krizinin barışçıl yollarla sonlandırılması konusundaki düşüncelerimizi gündeme getireceğiz. Bu dönemlerde diplomasi çok daha önem kazanıyor. Türkiye başından beri net, dengeli ve objektif bir tutum sergilemiştir. Montrö Sözleşmesi'ni uygulayacağımızı açıkladık. Montrö Sözleşmesini her zaman olduğu gibi şimdi de tam olarak uygulayacağız. Bu doğrultuda dört tane Rus gemisinin geçmesi ile ilgili aldığınız kararı takdir ediyoruz. Suriye ve Libya gibi zor dosyalarda Rusya ile birlikte çalıştık. Bu çalışmalarımız çerçevesinde oluşan güven sayesinde bu masadayız. İkili ilişkilerimizin kapsamı çok geniş." dedi.

UKRAYNA'YA DA GİDECEK

Bakanlar görüşme sonrasında tekrar kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu Moskova'dan sonra temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya gidecek.