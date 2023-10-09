Son Dakika: İsrail, Gazze'deki mülteci kampını vurdu! Onlarca Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Son dakika: Hamas'ın operasyonu sonrası karşı saldırıya geçen İsrail ordusu, Gazze'deki 113 bin kişinin yaşadığı Cibaliye ve El-Şati mülteci kamplarını bombaladı. Kamptaki 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda insanın da yaralandığı belirtildi.

Cumartesi günü Hamas'ın askeri kanadı İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonu başlattı. İsrail bunun üzerine karşı saldırı başlatırken, bugün Gazze'deki 113 bin kişinin yaşadığı Cibaliye ve El-Şatimülteci kamplarını vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişinin can verdiği, çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı belirtiliyor.

10 DAKİKA SÜRDÜ

Hamas'ın İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası İsrail ve Filistinliler arasındaki savaşın boyutu giderek artıyor. Savaşın 3. gününde İsrail ordusu, Filistinli mültecilerin yaşadığı Gazze'deki El-Şati ve Cebeliye mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Yoğunluğun en fazla olduğu mülteci kamplarına yapılan 2 baskının da 10 dakika içinde gerçekleştiği ve kamplarda onlarca ölü ve yaralı olduğu bilgisi aktarıldı.

Saldırıların ardından yerel kaynaklar Gazze şehir hastanesi El-Şifa'ya onlarca yaralının getirildiğini açıkladı. Saldırılarda ölenlerin ise Endonezya Hastanesi ve El-Şifa Hastanesi'ne nakledildiği kaydedildi. Saldırılar geniş çapta yıkıma ve onlarca evde hasara neden olurken, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların başladığı bildirildi.

İşte yangın yerine dönen kamptan ilk görüntüler: