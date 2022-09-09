Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık açık soruldu: Türkiye, Yunanistan'a askeri bir müdahalede mi bulunacak?

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde gündem olan Yunanistan'a yönelik "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışına açıklık getirdi. Bir gazetecinin yönelttiği "Bu çıkışınızla olası bir askeri müdahaleye mi işaret ettiniz?" sorusuna Erdoğan, "Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik tutumu izah edilir gibi değil. Bir yanda Ege'de yaptıkları ihlaller var, bazıları NATO görevi icra eden uçaklarımıza yönelik tacizler var. Onların anlayacağı dilden konuşuyoruz" yanıtını verdi.

Ankara-Atina hattı, Yunanistan'ın Türk F-16'larına yönelik tacizleriyle adeta yangın yerine dönmüş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde bu tacizlere gösterdiği "Ey Yunan, İzmir'i unutma. Bir gece ansızın gelebiliriz" tepkisiyle gündem yaratırken, Balkan Turu dönüşünde uçakta gazetecilerin konuyla ilgili sorularına da yanıt verdi.

ERDOĞAN'A YUNANİSTAN'A YÖNELİK "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" SÖZLERİ SORULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin yönelttiği "Yunanistan'a yönelik "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışınız olmuştu. Yunanistan'ın o fiili saldırganlığından ziyade sizin bu sözleriniz çok fazla gündem oldu batı dünyasında, Avrupa Birliğinde. Yunanistan'a ses çıkarılmadı neredeyse ama sizin sözleriniz çok yankı buldu. Özellikle de "Türkiye bir askeri operasyona mı hazırlanıyor" noktasında sorular sorulmaya başlandı. Ben bu çıkışınızı yaparken olası bir askeri müdahaleye mi yoksa farklı tedbirlere mi işaret ettiniz, onu sormak istiyorum" sözleri sonrası şu ifadeleri kullandı;

"İfade ettiğim hususların, vermek istediğim mesajın son derece açık olduğunu düşünüyorum. Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik tutumu izah edilir gibi değil. Bir yanda Ege'de yaptıkları ihlaller var, bazıları NATO görevi icra eden uçaklarımıza yönelik tacizler var, S-300 füzeleriyle radar kilitlemeye varan mütecaviz hareketler var. Bizim S-400 olayımızı diline dolayanlardan Yunanistan'ın S-300'leriyle alakalı bugüne kadar herhangi bir şey duydunuz mu? S-300'ler de Rusya'nın, S-400 de Rusya'nın. Ama ona ses yok.

"NATO'DA BİZİ SÜREKLİ ŞİKAYET SURETİYLE TEHDİT MEKANİZMALARI ÇALIŞTIRIYORLAR"

Burnumuzun dibindeki adaları anlaşmalarla getirilen gayri askeri statü hilafına silahlandırmaya devam ediyorlar. Aynı zamanda tabii üsler kurulması olayı var. Bunun başını da malum Amerika çekiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gittiğimizde Sayın Başkan'la orada bir görüşme fırsatı bulursak Amerika'nın bu noktada attığı adımlar da dile gelecektir, bu konuları da konuşacağız. Diğer yanda deniz yetki alanları bağlamında Ege'de ve Doğu Akdeniz'de bize dayatmaya çalıştıkları maksimalist tezler var. Bunun da yenilir yutulur bir yanı yok. Türkiye ile doğrudan konuşmak yerine Birleşmiş Milletler'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa Birliği'nde ve hatta en güçlü üyelerinden olduğumuz NATO'da bizi sürekli şikayet suretiyle adeta tehdit mekanizmaları çalıştırıyorlar. Bunu tabii kabullenmek mümkün değil. Onların anlayacağı dil neyse biz parantez açarak o dille konuşuyoruz. Anlıyorum ki onlar da anlıyor."

"TERÖR ÖRGÜTLERİ BİZİM 'BİR GECE ANSIZIN ORADAYIZ' GİBİ SÖZLERİMİZİ İYİ ANLIYOR

Yaptığı açıklamanın ardından bu kez Suriye'ye yönelik olası bir operasyon için kullandığı benzer sözlerin sorulması üzerineyse Erdoğan, "Suriye ile ilgili olarak, malum orada birçok terör örgütü var. Bu terör örgütlerinin bizim ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmasına müsaade etmeyiz. Onun için de sahada bu doğrultuda gerekli çalışmaları yapmamız gerekiyor dedik ve bu çalışmaları yapıyoruz. Bölücü terör örgütlerine karşı bu çabalarımız, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün de aslında teminatı ama rejim bunlara yönelik herhangi bir tavır şu ana kadar geliştirmedi ve geliştirmiyor. Orada da bu terör örgütlerinin anladığı, anlayacağı bir dil var. Bunlara da o dilden konuşmamız gerekiyor. Türkiye'nin kükremesini ne demek, Türkiye kükrediği zaman nasıl kükrer, onlar bunu da biliyor. Onun için de "Bir gece ansızın geliriz" veya "Bir gece ansızın oradayız" dediğimiz zaman terör örgütleri bunu biliyor. Nereden biliyor, Cudi'den biliyor. Nereden biliyor, Gabar'dan biliyor. Nereden biliyor, Tendürek'ten biliyor. Nereden biliyor, Bestler Dereler'den biliyor. Nereden biliyor, bizim sınır ötesi harekatlardan biliyor. Şehitlerimiz oldu. Ama bizim şehitlerimizin bedeli çok ağırdır ve o bedeli de bunlar ödeyecekler ve ödüyorlar" diye konuştu.