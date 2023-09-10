Son Dakika! Erdoğan, Ermenistan-Azerbaycan gerilimi için devrede: Aliyev ile görüştüm, yarın da Pasinyan'la konuşacağım

Son dakika! Hindistan'da G20 Zirvesi'nin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerilim ve Ermeni güçlerin gerçekleştirdiği sözde seçimle ilgili konuştu. Azerbaycan lideri Aliyev ile telefonda konuştuğunu belirten Erdoğan, "Karabağ'da atılan adımlar doğru değil, bunu kabullenmek mümkün de değil. Yarın Paşinyan ile de görüşeceğim." dedi.

Azerbaycan - Ermenistan sınırında son bir haftadır tansiyon epey yüksek. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait güçlerin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını açıkladı; Ermenistan ise Azerbaycan'ın sınıra sevkiyat yaptığını öne sürdü. Hindistan'da G20 Zirvesi'nin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaşanan gerilimle ilgili olarak devreye girdiğini belirterek, "Aliyev ile görüştüm, yarın da Paşinyan'la görüşeceğim. Karabağ'da atılan adımlar doğru değil" ifadelerini kullandı.

SINIR HATTI KARIŞIK

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, geçici olarak Rus güçlerin konuşlandığı mıntıkalardaki yasa dışı Ermeni güçler, son günlerde mevzi kazma ve istihkam faaliyetlerini artırdı. Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak ve kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetlerinde bulundu. Bunun yanı sıra Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda sözde seçim gerçekleştirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise birkaç gün önce Ermenistan'a ait güçlerin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

"PAŞİNYAN'A UYARI YAPMASINI SÖYLEYECEĞİM"

Konu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Erdoğan, "Ermenistan'ın Karabağ'da attığı adımlar doğru değil. Bunu kabullenmek mümkün de değil. Biz de olumlu bakmıyoruz. Yarın Paşinyan ile görüşeceğim. Bu konuda uyarı yapmalarını ve kesinlikle böyle bir seçimin mümkün olmadığını ifade edeceğiz. Görüştüğüm hiçbir ülke zaten bunu kabul etmiyor." dedi.