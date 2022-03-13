Son dakika: Dünya diken üstünde! Rusya'nın onlarca füzeyle vurduğu NATO eğitim üssünde 35 kişi öldü

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 18. güne girilirken, bölgeden ürkütücü haberler geliyor. Kiev'e doğru ilerleyişini sürdüren Rus ordusu, Polonya sınırından da Ukrayna'ya saldırmayı sürdürüyor.

NATO EĞİTİM ÜSSÜ'NÜ VURDULAR

Rus ordusu son olarak Polonya sınırında içerisinde Ukraynalıların da eğitim gördüğü NATO'nun Eğitim Üssü'nü hedef aldı. Lviv kenti yöneticileri tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya'nın üssü 30 roket ile hedef aldığı ve saldırıda ilk belirlemelere göre 35 kişinin öldüğü belirtildi. 134 yaralının da acil olarak tedaviye alındığı bilgisine yer verildi.

ÇOK SAYIDA AMBULANS BÖLGEYE GİTTİ

Diğer yandan Yavoriv'deki üssün hedef alınmasının ardından çok sayıda ambulansın bölgeye sevk edildiği ve üssün etrafından siren sesleri gelmeye devam ettiği belirtildi. Saldırıya uğrayan üsse ait ilk fotoğraflar da geldi. Üste büyük yıkım olduğu görülüyor. Ayrıca vurulan askeri üssün, NATO'ya bağlı olmayıp NATO'nun Ukraynalı askerlere eğitim verdiği bir askeri üs olduğu öğrenildi.

NATO'YA BAĞLI GÜVENLİK MERKEZİ VARDI

Rusya'nın saldırısıyla ilgili dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı. Buna göre ilk defa bu kadar Batı'daki bir yeri hedef alan Rusya, aynı zamanda uluslararası bayrak taşıyan bir noktayı da vurmuş oldu. Rus füzelerinin hedefindeki noktada NATO'ya ait Uluslararası Barış ve Güvenlik Merkezi'nin bulunduğu öğrenildi.

UKRAYNA TARAFI SALDIRIYI DOĞRULADI

Ukrayna tarafından da saldırıya ilişkin tepki geldi. Buzzfeed muhabiri Christopher Miller, saldırının Lviv Belediye Başkanı tarafından doğrulandığını yazdı.

ÇERNİHİV'DE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rus tarafının diğer şehirlerdeki hava saldırıları da sürüyor. Rus birlikleri, Ukrayna'nın Çernihiv kentine hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.40 sıralarında düzenlenen hava saldırısında yerleşim yerlerinin vurulduğu ifade edildi. Saldırıda 9 katlı bir apartmanın 9'uncu ve 2'nci katlarının hasar gördüğü belirtildi. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü, şu ana kadar 7 kişinin apartmandan çıkarıldığı aktarıldı.







