Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü: İki liderin bir araya gelme olasılığı var - Haberler

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Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü: İki liderin bir araya gelme olasılığı var

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Son dakika: Barış diplomasisi kapsamında Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'nın, Türkiye'yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya'nın buna itirazı bulunmadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Ateşkes umudumuz arttı, iki liderin bir araya gelme olasılığı var." dedi. Kuleba ise, "Türkiye'yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın ardından Ukrayna'da da temaslarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Ukrayna'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, "İnsanların ülkelerini terk ettiğini gördük. Bu savaşın durdurulması akan gözyaşı ve kanın durdurulması gerekiyor. Biz ilk günden beri çabalarımızı sürdürüyoruz. Antalya'da iki bakanı bir araya getirdik. Belarus görüşmeleri sürerken bizim çabalarımız da devam ediyor. Dün Moskova'daydım. Oradaki görüşme hakkında Sayın Kuleba'ya bilgi verdim. Cumhurbaşkanımız bugün Zelenski'nin ardından Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye başından beri ilkeli bir tutum sergiledi. Vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Ukrayna yönetiminden çok yardım gördük, kendilerine teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü: İki liderin bir araya gelme olasılığı var

Bakan Çavuşoğlu, "Temennimiz öncelikle Mariupol ardından Ukrayna genelinde bir ateşkesin tesis edilmesi. Kuleba ve Lavrov'un bir kez daha bir araya getirmekten mutlu oluruz ancak bir an önce liderler düzeyinde bir toplantı olmadı gerek. Bu toplantıya da ev sahipliği yapmak isteriz. Savaşlar hakkında bir şey demek zor ancak bu görüşmeler sonrası ateşkes umudumuzun arttığını söyleyebiliriz." dedi.

Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü: İki liderin bir araya gelme olasılığı var

İki bakan, Çavuşoğlu'nun açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. "15 maddelik ateşkes mutabakatı doğru mu?" sorusuna cevap veren Dmitro Kuleba, "Financial Times'ın verdiği bilgi Rusya pozisyonudur, bunu teyit edebilirim. Ukrayna bunu onayladı gibi gösteriyorlar ancak bizim önceliğimiz güvenlik. Ukrayna BMGK zirvesi konusunda teşebbüste bulunuyor. Türkiye'nin Ukrayna konusundaki duruşunu görüyoruz. Önemli adımlar atıyorlar. Türkiye Karadeniz bölgesinde de çok önemli bir rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü: İki liderin bir araya gelme olasılığı var

Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna'nın bir teklifi oldu. Dün yaptığım temaslarda Rusya'nın buna bir itirazı olmadığını gördüm. Burada önemli olan her iki devletin ve halkının kabul edeceği bir mutabakat sağlanması. İki liderin bir araya gelme ihtimali var. Sayın Zelenski başından beri Putin ile bir araya gelebileceğini belirtti. Dün de söyledik biz ev sahipliği yapmaktan memnun oluruz" diye konuştu.

Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü: İki liderin bir araya gelme olasılığı var

Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü: İki liderin bir araya gelme olasılığı var

Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü: İki liderin bir araya gelme olasılığı var

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Savaş, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Dr.Kimbel:

Inşallah sona erer,sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Oskar ödülüne laik olacak göreceksiniz ben olsam Dünya Barış ödülü veririm,savaşvhiç bir zaman sorunu çözmez masum insanlar ölmesin

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Beyaz Eşekli Prens:

Keşke sona erse mazlum insanlar ölmese artık.

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