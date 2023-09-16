Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye kapıları kapatan AB'ye resti çekti: Gerekirse yolları ayırabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere 16-20 Eylül tarihleri arasında ABD'ye ziyarette bulunacak. Hareket öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunda yer alan "AB üyeliği mevcut şartlarda başlayamaz" ifadelerine tepki gösteren Erdoğan, "Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içinde. Avrupa Birliği'yle gerekirse yolları ayırabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Her yıl olduğu gibi bu sene de ABD'de son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiğimiz olacak. Genel kurul görüşmelerinin ilk gününde 19 Eylül salı günü Genel Kurula hitap edeceğim. bu vesileyle uluslararası gündemdeki temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağız. Mevcut küresel sınamalar karşısında Türkiye'nin oynadığı kritik rolü vurgulayacağız.



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