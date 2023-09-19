Son Dakika: BM'de konuşan ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya ağır sözler: Savaşı onlar başlattı, bitmesini de istemiyorlar

Son dakika: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'ya sert sözlerle yüklendi. Biden, "Barışın önündeki tek engel Rusya. Savaşı Rusya başlattı bitmesini de istemiyorlar. ABD ise bu savaşın sona ermesini istiyor" ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Rusya'yı hedef alan ABD Başkanı Joe Biden, "Barışın önündeki tek engel Rusya. Savaşı Rusya başlattı bitmesini de istemiyorlar. ABD ise bu savaşın sona ermesini istiyor" dedi.

JOE BIDEN, BM ZİRVESİNDE KONUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) açıklamalarda bulundu. Rusya- Ukrayna savaşı ile ilgili konuşan Biden, Moskova yönetimini sert sözlerle hedef aldı.

"SAVAŞI RUSYA BAŞLATTI"

Biden, "Barışın önündeki tek engel Rusya. Savaşı Rusya başlattı bitmesini de istemiyorlar. ABD ise bu savaşın sona ermesini istiyor. Rusya tek başına bu savaşın sonunu getirmeli. Rusya derhal Ukrayna'nın işgaline son vermeli." ifadelerini kullandı.

"ABD, UKRAYNA İLE BİRLİKTE OLMAYA DEVAM EDECEK"

Biden, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ukrayna'da yaptıkları korkunç hareketlerin sonucu ödemeyeceklerini düşünüyor. ABD'nin söyleyeceği şey şu: Bu toplantıya üye olan herkes şunu bilmeli, güvenli hissetmeliler. ABD'nin temel prensiplerinden biri bu. Şimdi bu saldırıya karşı birlikte karşı çıkmalıyız ki yarın da bunlar yaşanmasın. Bu yüzden ABD müttefiklerimizle birlikte egemenliklerini ve bölgelerini korurken onlarla birlikte olmaya devam edecek. Bu sadece Ukrayna'nın geleceğine yatırım değil, her ülkenin geleceğine yatırım.

"BM'NİN TEMEL PRENSİPLERİNİ KORUMALIYIZ"

Ne kadar büyük olurlarsa olsun, egemenlik, bölgesel özgürlük, toprak bütünlüğü bunlar onurlu gövdenin temel prensipleri, biz demokrasinin kuzey yıldızıyız. Yapmamız gereken şeyi yapmalıyız. İnsanlık onurunu korumalıyız, fırsatları ortaya çıkarmalıyız. BM'nin temel prensiplerini korumalıyız. Biz şunu yapmak istiyoruz. Önümüzdeki yol uzun, verdiğimiz sözü tutacağız. Dayanacağız ve başarılı olacağız. Böylece ne mümkün, ne olası bunu göstereceğiz. Bu dünyanın iyiliği için çok önemli bir nokta. Çünkü bizim bunu yapacak gücümüz var.

"DÜNYA BANKASI'NI BORÇ VERME KONUSUNDA İLERLETEBİLİRİZ"

BM barışı korumaya devam etmeli, böylece acıyı engellemeli, uluslar zorlu konularda yeni çözümler bulmalı. Karayipler'deki Haitili insanlar için diyalog oluşturuldu. Kenya'nın devlet başkanı ülkesini BM ile birlikte çözüm bulmakta liderlik etti. Haitili insanlar daha fazla bekleyemez. ABD küresel kurumları daha sorumlu ve daha hızlı bir şekilde cevap verecek hale getirmeye çalışıyor. Dünya Bankası'nı ölçeklenme konusunda önemli adımlar attık. Daha düşük gelire sahip ülkelerin sürdürülebilir gelişme hedeflerine ulaşabilmesi için yardımcı olduk. G20'de dünyanın büyük ülkelerinden daha fazla finans istedik. Dünya Bankası'nı borç verme konusunda ilerletebiliriz. Uluslararası fon sağlanma konusunda ülkelerin daha yüksek sesi olmasını sağlayacağız.

"YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİNİ KONTROL ALTINA ALACAĞIZ"

Yapay zeka teknolojisini kontrol altına alacağız ve iyilik için kullanacağız. Dünyanın her yerinde ABD güçlü ittifak oluşturuyor. Hepimizi zor duruma sokan zorluklar karşısında Los Angeles'ta imzalanan bir sözleşme var. Göçmenlikle ilgili, bölgelerdeki zorluklara karşı imzalandı. Göçmenlerin hakkını koruyacağız.

"ÇİN İLE REKABET ÇATIŞMAYA DÖNÜŞMEMELİ"

Sorumlu bir şekilde rekabete girmek istiyoruz böylece rekabetçi atışmaya sıçramasın. Tehlikeyi azaltıyoruz Çin ile birlikte. Çin'i izole etmiyoruz. Çin ile rekabet çatışmaya dönüşmemeli."