Son Dakika! Karabağ'daki ateşkes sonrası halka hitap eden Aliyev: Azerbaycan ordusu düşmanı cezalandırmıştır

Son dakika: Azerbaycan'ın, Ermeni güçlere karşı başlattığı antiterör operasyonunda ateşkes sağlanmasının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İlham Aliyev, halka hitap ediyor. Aliyev, "Ordumuz gerekli adımları atarak düşmanı cezalandırmıştır. Sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi. Ermenistan'ın bıraktığı kanunsuz birlikler Karabağ'dan çıkarıldı." dedi.

Ermeni güçlerin Karabağ'da provokatif eylemlerini artırması üzerine Azerbaycan ordusu bölgede antiterör operasyonu başlattı. Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlere ağır darbe indirdi. Ermenilerin silahlarını bırakmayı kabul etmesinin ardından ateşkes sağlandı. Ateşkesin ardından kameralar karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev halka hitap ediyor.

İlham Aliyev'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ordumuz gerekli adımları atarak düşmanı cezalandırmıştır. Antiterör operasyonu kapsamında birliklerimiz başarı elde etti.

"SADECE BİR GÜNDE TÜM GÖREVLER YERİNE GETİRİLDİ"

Karabağ'da sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Azerbaycan kendi egemenliğini yeniden sağladı. Ermenistan Devleti'nin Azerbaycan topraklarında kanunsuz olarak yerleştirilmiş ordusunun büyük kısmı imha edilmiştir. Harekat başlamadan önce bütün birimlerimize Karabağ bölgesinde yaşayan sivil halkın korunması yönünde talimat verdik.

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