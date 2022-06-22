Son Dakika! Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye yükseldi
- Güncelleme:
Son dakika! Afganistan'ın Paktika eyaletinde gece saatlerinde 6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle ilk etapta 280 olarak açıklanan hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye yükseldi. Ajanslar 600'den fazla kişinin de yaralı olduğunu ifade ediyor.
Afganistan'da dün gece yerel saatle 01.24'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi.
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: 950 ÖLÜ
Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu. Afgan sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili görüntüler paylaşırken, kimi kullanıcılar can ve mal kayıplarının yüksek olabileceği endişesini ifade etti. Yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye yükseldi. Yaralı sayısının ise 600 civarında olduğu tahmin ediliyor.
OCAK AYINDA DA SARSILMIŞLARDI
Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 26 kişi hayatını kaybetmişti.