Son Dakika! Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye yükseldi - Haberler

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Son Dakika! Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye yükseldi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Son dakika! Afganistan'ın Paktika eyaletinde gece saatlerinde 6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle ilk etapta 280 olarak açıklanan hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye yükseldi. Ajanslar 600'den fazla kişinin de yaralı olduğunu ifade ediyor.

Afganistan'da dün gece yerel saatle 01.24'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi.

Son Dakika! Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye yükseldi

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: 950 ÖLÜ

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu. Afgan sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili görüntüler paylaşırken, kimi kullanıcılar can ve mal kayıplarının yüksek olabileceği endişesini ifade etti. Yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye yükseldi. Yaralı sayısının ise 600 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Son Dakika! Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye yükseldi

OCAK AYINDA DA SARSILMIŞLARDI

Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Son Dakika! Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye yükseldi

Son Dakika! Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye yükseldi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Afganistan Deprem Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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