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Somali'de 21 milyon dolarlık kayıp

Somali'de 21 milyon dolarlık kayıp

Dünya Haberleri

Somali'de kamu kurumlarındaki yolsuzluklara ilişkin soruşturmada hazineden 21 milyon doların kaybolduğunun anlaşıldığı bildirildi. Kayıp parayla ilgili şüphelenilen kişilerin arasında Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlıkları, Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi yetkilileri ve hükümet çalışanlarının yanı sıra Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası gibi çeşitli kurumların personelinin bulunduğu kaydedildi.

Somali'de kamu kurumlarındaki yolsuzluklara ilişkin soruşturmada hazineden 21 milyon doların kaybolduğunun anlaşıldığı bildirildi.

Somali Ulusal Başdenetçiliğinden yapılan açıklamada, kayıp 21 milyon doların, 8 Mart 2018-9 Nisan 2023 döneminde ülkede faaliyet gösteren yabancı çalışanlara hizmet sağlanması ve çalışma izinlerinin uzatılması amacıyla toplandığı belirtildi.

Kamu kurumlarındaki denetimler ve kayıp paraya ilişkin raporun başsavcılıkla paylaşıldığı ifade edildi.

Kayıp parayla ilgili şüphelenilen kişilerin arasında Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlıkları, Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi yetkilileri ve hükümet çalışanlarının yanı sıra Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası gibi çeşitli kurumların personelinin bulunduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA / Hodan Mohamed Abdullahi - Dünya

Maliye Bakanlığı Hükümet Somali Dünya Haberler

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