Şirket yönetiminden skandal uygulama: Çalışanların tuvaletine gizli kamera yerleştirildi

Çin'de bir şirket, çalışanlarını tuvalette gözetlediği için büyük tepki topladı. Şirket yönetimi, tuvalette çok zaman geçiren çalışanların görüntülerini "utanç duvarı" adı altında sergiledi.

Shenzhen merkezli Lixun Electro-Acoustic şirketi, çalışanlarını rahatsız eden bu uygulamayı kabul etti. Şirket yetkilileri, "Personel tuvalette sigara içerek veya oyun oynayarak çok vakit geçiriyordu ve bu durum diğer çalışanları rahatsız ediyordu. Tuvalette sigara içmek yasak ve amacımız insanların video oyunları ve diğer aktiviteler nedeniyle tuvalette uzun süre kalmalarını önlemekti" açıklamasında bulundu.

Şirketin tuvalet kabinlerine gizli kamera yerleştirdiğinin ortaya çıkması, Çin sosyal medyasında büyük tepki topladı. Kullanıcılar, şirketi çalışanların mahremiyetini ihlal etmekle suçladı.

Bu ilk vaka değil. 2022 yılının Eylül ayında Xiamen kentindeki China Aviation Lithium Battery şirketi de benzer bir skandalla gündeme gelmişti. Şirket, tuvalette sigara içen üç çalışanın fotoğrafları sosyal medyada viral olmasına rağmen, kamera varlığını reddetmişti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Şirket, gözetleme kameralarını kötüye kullandığı için cezalandırılmalı" yorumunda bulunurken, başka bir kullanıcı "Sigara içenleri yakalamak için duman dedektörü diye bir cihaz olduğundan haberleri yok mu?" diye sordu.