Sırbistan'da büyük kaos! Vekiller parlamentoya sis bombası attı
Sırp parlamentosunda milletvekilleri arasında çatışma çıktı. Sırp muhalif milletvekilleri, hükümet politikalarını protesto etmek ve protestocu öğrencilere destek olmak için parlamentoya sis bombası attı.
Sırbistan'da hükümet politikalarını protesto etmek ve öğrenci protestolarına destek vermek isteyen muhalefet milletvekilleri parlamentoyu birbirine kattı.
CANLI YAYINA YANSIDI
Gerilimin tırmandığı anlarda parlamento içine sis bombası atan vekiller hızlarını alamayarak birbirinin kafasına yumurta fırlattı. Tansiyonun yükseldiği o anlar parlamento oturumunun canlı yayınında görüntülendi.
ERKEN SEÇİM İHTİMALİ GÜNDEME GELMİŞTİ
Sırbistan'da Ocak ayının sonunda Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, hükümet karşıtı protestoların büyümesi nedeniyle Başbakan Milos Vucevic'in istifa etmesinin ardından erken seçim olasılığına işaret etmişti.