Sevgilisini öldürüp cesedini kıyma makinesine atan Rus adam, Ukrayna'ya karşı savaştığı için serbest bırakıldı

Rusya'da sevgilisini öldüren ve cesedini et makinesiyle imha eden katil, Ukrayna'da savaşmış olması nedeniyle hapishaneden serbest bırakıldı. Olay ülkede tepkilere neden oldu.

27 yaşındaki sevgilisinin cesedini et makinesi kullanarak ortadan kaldıran bir Rus katil, Ukrayna'ya karşı savaşta gösterdiği performans nedeniyle Vladimir Putin tarafından affedildi ve hapishaneden çıktı.

SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP KIYMA MAKİNESİNE ATTI

41 yaşındaki Dmitry Zelensky, üniversite mezunu Tatiana Melekhina'yı, önce boğarak öldürdü ve ardından genç kadının cesedini parçaladığı için yüksek güvenlikli bir ceza evinde yatıyordu. Yerel bir kaynak, cinayetin işlenme biçiminin profesyonel dedektifleri bile şoke ettiğini söyledi. Kaynakta yer alan bilgilerde cani adamın, kadının yalnızca cesedini parçalamadığını, eti ve kemikleri ayırıp kıyma yaptığı bildirildi.

SAVAŞTIĞI İÇİN SERBEST KALDI

Korkunç cinayetten 11 yıl hapis cezasına çarptırılan Dmitry Zelensky, Ukrayna'da savaşmış olması nedeniyle hapishaneden serbest bırakıldı. Olay ülkede tepkilere neden oldu. Ruslar, Putin'in altı ay boyunca savaşmak üzere işe alınan sert suçluları ödüllendirmek için madalya dağıtmaya başladığı yılın başlarında, yeni bir suç dalgası korkusuyla normal hayata dönmelerine izin verilen sert suçluların sayısı hakkında endişelerini dile getirdi.

ÖDÜLLENDİRMEK İÇİN MADALYA VERDİ

Yılın başında Putin, Ukrayna'daki 'cesur' savaşları için Rus hapishanelerinden işe alınan şiddet suçlularını ödüllendirmek için madalya vermeye başladı. Mart ayında Savunma Bakanlığı, Wagner adlı özel paralı askeri orduda savaşan binlerce Rus suçlunun affedileceğini ve serbest bırakılacağını duyurdu.