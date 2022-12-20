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Sevgilisinden ayrılan kadının yaptığı hareket akıllara durgunluk verdi: Rahim temizleme seansı

Dünya Haberleri

Sevgilisinden ayrılan yoga öğretmeni Lakisha Corbett'in ayrılığının ardından "Rahim temizleme ritüeli" adını verdiği hareketi yapması hayli dikkat çekti.

Yoga öğretmeni Lakisha Corbett, sevgilisinden ayrılmasının ardından zor bir sürece girdi. Bu süreci yoga ile atlatmaya çalışan Corbett daha önce duyulmamış bir şekilde "Rahim temizleme seansı" gerçekleştirdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Lakisha Corbett, ilginç yogasını sosyal medya hesabından da paylaştı. Video kısa süre içerisinde 5 milyonun üzerinde izlenerek en çok izlenen videolar arasına girdi.

Sevgilisinden ayrılan kadının yaptığı hareket akıllara durgunluk verdi: Rahim temizleme seansı

TAKİPÇİLERİNE DE TAVSİYE ETTİ

Corbett, yaptığı yoganın ardından çok rahatladığını ve sevgilisinden ayrılan tüm kadınlara bu yoga yöntemini tavsiye ettiğini dile getirdi.

Sevgilisinden ayrılan kadının yaptığı hareket akıllara durgunluk verdi: Rahim temizleme seansı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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