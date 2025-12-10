Haberler

Şener Üşümezsoy'dan endişe yaratan uyarı: Bu basit bir deprem değil

Şener Üşümezsoy'dan endişe yaratan uyarı: Bu basit bir deprem değil
Güncelleme:
Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken, son olarak Antalya'nın Serik ilçesinde kaydedilen 4,9 büyüklüğündeki sarsıntı dikkatleri bu bölgeye çekti. Antalya Körfezi'ndeki sarsıntının basit bir yüzey kırığı olmadığını belirten Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ters fay hareketlerine dikkat çekerek kritik bir analize imza attı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Son olarak Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen ve AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde kaydedilen deprem tüm dikkatlerin bu bölgeye yoğunlaşmasına neden oldu.

ÜŞÜMEZSOY'DAN KORKUTAN ANALİZ

Şehirde büyük paniğe neden olan depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Depremin çözümlemelerinde basit bir kırılmanın görülmediğini, hareketliliğin Antalya Körfezi'nin altındaki derin yapılarla ilişkili olduğunu ifade eden Üşümezsoy'un analizine göre sarsıntı, iki büyük kabuğun karşılaşma hattında gerçekleşti.

BÖLGEDEKİ TERS FAY YAPILARINA DİKKAT ÇEKTİ

Depremin kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu ve 100 kilometreyi bulan derin bir yapıya işaret ettiğini belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, söz konusu sarsıntının Akdeniz kabuğunun Anadolu kabuğunun altına daldığı yitim zonunda oluştuğunu söyledi. Tektonik haritalar üzerinden yaptığı değerlendirmede bölgede ters fay yapılarına da dikkat çeken Üşümezsoy, Antalya çevresindeki hareketliliğin Akdeniz'in daha geniş bir tektonik sistemiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

"BÖLGEDEKİ DEPREMSELLİK TEK BİR FAYDAN KAYNAKLI DEĞİL"

Geçtiğimiz ay Kıbrıs'ın güneyinden batıya uzanan hattın kırıldığını hatırlatan Üşümezsoy, bu hattın Girit ve Rodos'la ilişkili bir tektonik zon oluşturduğunu dile getirdi. Bölgedeki depremselliğin tek bir faydan değil, birbiriyle etkileşimli karmaşık süreçlerden kaynaklandığını ifade eden Üşümezsoy, "Antalya Körfezi ve çevresindeki hareketlilik, Akdeniz ve Anadolu plakalarının derinlerde süren bu karmaşık hesaplaşmasının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor" dedi.

