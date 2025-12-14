Haberler

Şehit pilotun eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: 609 no'lu uçak...

Güncelleme:
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in eşi Defne Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yürekleri dağladı. Kandemir'in paylaştığı görüntü ve satırlar, izleyenleri derinden etkiledi.

  • Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı 11 Kasım'da Gürcistan'da düştü.
  • Uçak kazasında 20 asker şehit oldu.
  • Şehitlerden biri Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'di.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım'da Gürcistan'da düşmesi sonucu 20 asker şehit olmuştu. O askerlerden biri de Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'di. Şehit pilot Kandemir'in eşi Defne Kandemir'in paylaştığı bir video ve satırlar yürekleri dağladı.

"BU UÇAĞA BİRLİKTE BİNMİŞTİK"

Defne Kandemir, paylaşımında uçağın kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle anlattı:

"609 numaralı uçak… Bu uçağa birlikte binmiştik. C-130'un içini ve dışını ilk kez bu kadar dikkatle incelemiştim. Çektiğim videoda uçağın o olduğunu sonradan fark ettim. Nereden bilebilirdim eşimin şehit olacağı uçağın bu olacağını…"

DÜĞÜN ŞARKISI VİDEOYA EŞLİK EDİYOR

Paylaşılan videonun altında çalan müzik detayı ise acıyı daha da derinleştirdi. Görüntülerde, Ümit Sayın'ın "Sen Olmasan Ben Solarım (Gül Beyaz Gül)" adlı şarkısının yer aldığı görüldü. Defne Kandemir, bu şarkının düğünlerinde ikinci dans şarkıları olduğunu belirterek, anının kendisi için taşıdığı ağırlığı dile getirdi.

PAYLAŞIM YÜREKLERİ DAĞLADI

Şehit pilotun eşinin satırları ve görüntüler, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, Kandemir ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
