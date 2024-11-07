Seçimi kaybeden Kamala Harris kameralar karşısına çıktı, 'Savaşa devam' dedi

78 yaşındaki Donald Trump, salıncak eyaletler North Carolina, Pensilvanya ve Georgia başta olmak üzere 26 eyalette Demokrat rakibi Kamala Harris'i yenilgiye uğratarak seçimi önde bitirdi. Trump, Ocak 2025'teki yemin töreninde ülkenin 47. başkanı olacak.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kaybeden Harris, Washington'daki Howard Üniversitesi kampüsünde destekçilerine bir konuşma yaptı. Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi rakibi Trump'a kaybettiklerini kabul eden Harris, "Bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmemiz gerekiyor. Seçilmiş Başkan Trump ile konuşup zaferi dolayısıyla kendisini tebrik ettim. Ayrıca kendisine ve ekibine, bu yetki devir sürecinin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi konusunda yardımcı olacağımızı da söyledim." şeklinde konuştu. Kamala Harris, "Önemli olan şey pes etmemek, denemeyi bırakmamak, savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

"PES ETMEK YOK, SAVAŞMAYA DEVAM"

Kamala Harris, seçim mağlubiyetini kabul ettiği konuşmasında açıklamalarına şöyle devam etti:

Amerikalıların bir prensibi olarak, bu sonuçlara saygı duyuyoruz. Bu olmazsa demokrasi sahibi olduğumuzu söyleyemeyiz. Burada sadece oradaki başkana değil kendi ülkemize bu saygıyı göstermemiz gerek. Bu yüzden ben buradaki seçimin sonucunu kabul ederken buradaki savaşı sürdüreceğimizi söylemek istiyorum. Özgürlük için verdiğimiz savaş, tüm Amerikalılar için verdiğimiz bir savaştır. Bu savaşı hiçbir zaman bırakmayacağım. Buradaki Amerikalılar'ın geleceğini korumak için bu savaşı sürdüreceğim. Hiçbir zaman bu savaşı bırakmayacağım. Sokaklarımızı silah şiddetine karşı korumaktan pes etmeyeceğim. Hukukun üstünlüğü savaşımı hiçbir zaman bırakmayacağım. Buradaki temel haklardan herkesin faydalandığından emin olacağız. Önemli olan şey pes etmemek, denemeyi bırakmamak, savaşmaya devam edeceğiz. Lütfen kedere kapılmayın. Şu anda kolları sıvama, organize olma vakti. Buradaki özgürlüğümüzü ve adaleti korumak için. Birlikte olduğumuzu bilin. Kariyerim boyunca acı çeken insanlar gördüm, hikayelerini dinledim. Kalplerindeki güç ve cesaret beni canlı tuttu. Onların adil bir hukuk sürecinden geçmeleri için savaştım. Onların bu cesaretini destekledim. Burada çok ciddi bir adalet tarihine bakıyorum. Burada sadece yeteri kadar karanlıksa ışığı görmek daha kolay olur. Karanlık zamanlara girdiğimizi söyleyebilirsiniz. Ama umuyorum ki böyle değildir.