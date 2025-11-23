Haberler

SDG Komutanı Abdi: Anayasal Haklar ve Yönetim Şekli Üzerinde İlerleme Sağlanmalı

Güncelleme:
Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi, Şam ile entegrasyon görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada, askeri konularda mutabakat sağlandığını ancak anayasa ve Kürtlerin hakları konusunda ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirtti.

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Abdi, Şam'daki geçiş hükümetiyle bir süredir devam eden entegrasyon görüşmeleriyle ilgili son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin kuzeydoğusunu kontrol eden SDG'nin lideri, Şam ile askeri konularla ilgili mutabakatın sağlandığını ancak Suriye'nin yönetim şekli ve anayasal haklar konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini belirtti.

23 Kasım'da Mezopotamya Ajansı'nda yayımlanan röportajda Abdi, "Kürtlerin hakları ve diğer bileşenlerin anayasada nasıl yer alacağı henüz kalmış. Bunlar olmadan da genel bir anlaşmanın olması mümkün değil" dedi.

Şam yönetimi ve SDG arasında 10 Mart'ta bir entegrasyon anlaşması imzalamıştı.

Ancak iki taraf arasında özellikle yaz aylarından itibaren dönem dönem şiddetlenen çatışmalar yaşandı.

Son olarak 8 Ekim'de imzalanan ateşkesle çatışmalar durdu.

Mazlum Abdi röportajında,"Bazen küçük sorunlar çıksa da her iki tarafta da çatışma çıkmaması yönünde bir irade var. Konuların diyalogla çözülmesi yönünde irade var. Şimdiye kadar yürüdü. 10 Mart İttifak'ının en büyük sonuçlarından birisi buydu" dedi.

SDG'nin omurgasını Kürt Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Türkiye, YPG'yi, "PKK'nın uzantısı ve terör örgütü" olarak nitelendiriyor.

'Temel meseleler kaldı'

SDG lideri, Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin es-Selame ile 7 Ekim'de Şam'da bir araya gelmişti.

Abdi 13 Ekim'de AFP ajansına yaptığı açıklamada, iki tarafın SDG'nin silahlı güçlerinin Şam'a bağlanma mekanizması için "ön anlaşma" yapıldığını ifade etmişti.

Son röportajında bu konuya değinen Abdi, "Her ne kadar imza atılmamış olsa da ve resmi olmasa da, Şam'da yapılan ve Amerikalı yetkililerin de katıldığı son toplantıda askeri konularda anlaşmaya vardık. Nasıl bir katılımın olacağı noktasında. Bazı sorunların çıkma ihtimali olsa da bir mutabakat var" dedi.

Abdi, SDG'nin Şam ordusuna entegrasyonunun nasıl hayata geçeceği konusundaki soruya, grubun Suriye'deki "en büyük örgütlü güç" olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

"Bu nedenle Suriye ordusuna da düzenli bir şekilde katılması gerekiyor. Bu Suriye ordusunu güçlendirir... Orduda önemli bir rolü olmalı. Diğer şeyler detaylardır, müzakerelerde konuşulur" dedi.

Buna karşın "temel meseleler" olarak adlandırdığı konularda ilerleme sağlanamadığını söyledi.

"Anayasa, Suriye'nin yönetim şekli (merkezi mi olacak yoksa merkezi olmayacak mı) konuları önemli. Bu konular en önemli konular. Kürtlerin hakları ve diğer bileşenlerin anayasada nasıl yer alacağı henüz kalmış. Bunlar olmadan da genel bir anlaşmanın olması mümkün değil" dedi.

Abdi, Suriye'de hazırlanan anayasada, 10 Mart İttifakı ile çelişen bazı maddeler olduğunu iddia etti. Bunların düzeltilmesi için halihazırda Şam yönetiminden talepte bulunduklarını belirtti.

SDG lideri Kürtleri temsilen bir heyetin Şam'a gitme taleplerini hatırlattı.

Heyet, "Kürtlerin haklarını diğer bileşenlerle birlikte Suriye anayasasında koruma altına almalı. Çünkü bu da 10 Mart Anlaşması'nın bir parçası" dedi.

Ancak Şam tarafının heyetle görüşmediğini savundu.

Bunun gerekçesinin "öncelikli olarak bunu (askeri konuları) çözmeyi, daha sonra anayasa ve ortak hükümet konularına geçmek istemeleri" olduğunu belirtti.

'Önümüzdeki süreçte pratik adımlar atılmalı'

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım'daki Beyaz Saray ziyaretinde "ABD-Türkiye-Suriye çerçevesinin bir sonraki aşamasını" belirlediklerini söylemişti.

Barrack, bu çerçevenin detayları arasında "SDG'nin Suriye'deki yeni ekonomik, savunma ve sivil yapıya entegre edilmesi" konusunun da yer aldığını belirtmişti.

Abdi, bu görüşmeyle ilgili değerlendirmesinde, "Bizim esas sorunumuz; toplantılarda olumlu şeyler konuşuluyor ancak konuşulan konular pratikte gerçekleşmiyor. Bu bizim en esasi sorunlarımızdan biri" dedi.

"Washington toplantısı sonrası artık pratik adımların atılacağını bekliyoruz" diye ekledi.

Öncelikli olarak "parlamentoya/hükümete katılma meselesi ve anayasanın değişimi konularında bir netleşme olmasını ve adım atılmasını" beklediklerini belirtti.

SDG lideri, Şam ve ABD'den yetkililerle Şam'da ya da bir başka yerde yeni adımların atılmasını müzakere etmek üzere yeniden biraraya gelinebileceğini de söyledi.

BBC
Haberler.com
