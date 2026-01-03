SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasında 10 Mart'ta imzalanan mutabakat kapsamında verilen sürenin sona erdi. Entegrasyona yanaşmayan SDG'nin süre uzatımı talebinde bulunduğu ancak Şam yönetiminin, örgütün "iyi niyet göstermediği" gerekçesiyle bu isteği kabul etmediği öğrenildi.

Mutabakatın 8 maddesinin uygulanması konusunda adım atmayan SDG'nin, yalnızca askeri entegrasyona değil, idari ve ekonomik entegrasyona da yanaşmadığı ifade ediliyor. Fırat'ın doğusunda geniş bir bölgeyi kontrol eden örgütün, petrol ve gaz sahalarının yanı sıra Fırat-Dicle havzasındaki stratejik su kaynaklarını ve tarım-hayvancılık açısından güçlü bir alanı elinde tuttuğu kaydediliyor. Bu bölgelerin yeniden merkezi yönetime bağlanmasının, Suriye'nin ekonomik toparlanması açısından kritik önem taşıdığı belirtiliyor.

3 BAKANLIK TALEBİ

Yeni Şafak'ta yer haber habere göre SDG'nin Şam yönetiminden Dışişleri, Savunma ve İçişleri bakanlıklarını talep ettiği, ancak Suriye hükümetinin bu isteklere kesin olarak karşı çıktığı öne sürüldü. Kaynaklar, SDG'nin sürece dair yapıcı bir tutum sergilemediğini vurgularken, olası bir askeri operasyon hazırlığının hız kazandığını değerlendirdi.

FIRAT'IN DOĞUSUNDA AŞİRETLERDEN HAREKAT MESAJI

Fırat'ın doğusunda Arap nüfusun yoğun olduğu bölgelerde aşiretlerin etkisinin büyük olduğu ifade edilirken, Deyrizor'da bir araya gelen Arap aşiret temsilcilerinin, SDG'nin 10 Mart Anlaşması'na uymaması halinde askeri harekat başlatacaklarını açıkladıkları hatırlatıldı.

TSK'NIN TİŞRİN ÇEVRESİNE YIĞINAK YAPTIĞI İDDİASI

Öte yandan yeni yılla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Tişrin Barajı çevresine askeri yığınak yaptığı iddiaları gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın daha önce yaptığı açıklamada da "Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için inisiyatif almaya karar verirse Türkiye destek olacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

10 MART MUTABAKATI NEDİR?

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG'li Mazlum Abdi arasında 10 Mart'ta sekiz maddelik entegrasyon anlaşması imzalanmıştı. Mutabakata varılan anlaşma maddeleri şöyleydi:

"-Tüm Suriyelilerin siyasi sürece ve tüm devlet kurumlarına liyakat temelinde, dini veya etnik ayrımcılık yapılmaksızın katılma haklarının garanti altına alınması.

-Kürt toplumunun Suriye devletinin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve vatandaşlık haklarının ve anayasal haklarının garanti altına alınması.

-Silahlı çatışmaların sona erdirilmesi için Suriye'nin tüm topraklarında ateşkes ilan edilmesi.

-Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanları, petrol ve doğalgaz sahaları dahil olmak üzere Suriye devlet yönetimine entegre edilmesi.

-Yerlerinden edilmiş tüm Suriyelilerin şehirlerine ve köylerine dönmelerinin sağlanması ve Suriye devleti tarafından korunmalarının sağlanması.

-Suriye Devleti'nin Esad rejiminin kalıntılarına ve Suriye'nin güvenliği ve birliğine yönelik tüm tehditlere karşı mücadelesinin desteklenmesi.

-Suriye toplumunun tüm kesimleri arasında ayrışma yaratmaya yönelik çağrıların, nefret söylemlerinin ve nifak tohumları ekme girişimlerinin reddedilmesi.

-Yürütme komitelerinin, anlaşmanın en geç yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürmesi."