Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaşta 12. güne girildi. Bölgede gerilim tırmanırken, taraflardan savaştaki gelişmelere dair art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor.

30 NOLU AÇIKLAMAYI YAYIMLADILAR

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan 30 nolu yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Tel Aviv'in güneyindeki uydu iletişim merkezinin ikinci kez hedef alındığı, Batı Kudüs ve Hayfa'daki askeri merkezler, Erbil'deki ABD hedefleri ve bölgedeki 5. Deniz Filosu'nun hedef alındığı 37. operasyon, saldırıların başlamasından bu yana en ağır ve yoğun operasyondu." ifadeleri kullanıldı.

2 TONLUK BALİSTİK BAŞLIKLI FÜZE

İki ton ağırlığında balistik başlıklı Hürremşehr füzesinin kullanıldığı belirtilen operasyonun, 3 saatten uzun sürdüğü bildirildi.

"ABD'NİN OPERASYONEL ALTYAPISI İMHA EDİLDİ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Irak'taki üslerine saldırdığını ve bu ülkelerdeki operasyonel altyapısını imha ettiğini öne sürdü.

İran devlet televizyonu, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 36. dalgasına ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Gerçek Vaat-4 operasyonunun 36. dalgasında Kadr, Hayberşiken ve Emad füzeleriyle ABD ordusunun operasyonel altyapısı imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Operasyonda, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Bahreyn'deki 5. Filosu, Katar'daki El-Udeyd, Kuveyt'teki El-Udeyri ve Irak'ın kuzeyindeki El-Harir üslerinin hedef alındığı kaydedildi.

İSRAİL ÖLÜ SAYISINI AÇIKLADI

Savaşın 12. gününde İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İran'dan her gün aralıklarla füze atıldığı, eş zamanlı olarak Lübnan'da bulunan Hizbullah'ın tanksavar ve kısa menzilli füzeleriyle misillemeler yapıldığı işaret edildi.

KAYIPLAR ARTIYOR

İsrail'e yapılan misillemelerde İran'ın kullandığı mühimmatlara dikkat çekilen açıklamada, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran'ın attığı füzelerin yaklaşık yarısının çok başlıklı olduğu belirtildi. Açıklamada, İran'ın misillemelerinde 12 kişinin öldüğü, 7'si ağır 200 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.