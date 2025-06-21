Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu
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Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu
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9. gününe girilen İsrail-İran savaşında cephede bir ilk yaşandı. İsrail sabaha karşı İsfahan'daki nükleer tesisi hedef alırken, İran ilk kez drone ile İsrail'in kuzeyini vurdu. Beyt Şean kentinde bir sokağa isabet eden dron büyük hasara neden oldu. Ölü ve yaralı olmayan saldırıda İran'a ait Şahed-136 insansız hava aracının ilk kez İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemini aşmayı başardı.

İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın başlattığı misilleme saldırıları dokuzuncu gününde de devam ediyor.

İsrail, İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü. İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İSRAİL SAVAŞI'NDA BİR İLK

İsrail medyası, İsrail'in kuzeyindeki Beyt Şean şehrinde bir binanın drone saldırısıyla vurulduğunu bildirdi. Saldırıda can kaybı ya da yaralı olmazken, İran'a ait Şahed-136 insansız hava aracının ilk kez İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemini aşmayı başardığı kaydedildi.

Savaşın başından bu yanan bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, İsrail'in saldırganlığına karşı İran'a destek veren ülkelere teşekkür ederek, "Rusya, Çin, Türkiye ve Pakistan'ın net ve kararlı tutumlarını takdirle karşılıyoruz." dedi.

İRAN'DA MOSSAD OPERASYONU

İran'ın Kum ve Buşehr eyaletlerinde İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle toplam 31 kişi gözaltına alındı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 430'A YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Abdurrahman Rustemiyan, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 430'a, yaralı sayısının 3 bin 500'e çıktığını söyledi.

İSRAİL İSFAHAN'DAKİ NÜKLEER TESİSİ VURDU

İran medyası, İsrail güçlerinin sabaha karşı İsfahan'daki nükleer tesisi hedef aldığını duyurdu. Haberlere göre, tesiste nükleer sızıntı tespit edilmedi.

Savaşın başından bu yanan bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN 5 ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

İran medyasının bildirdiğine göre İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 5 üyesi, Hürremabad'daki İsrail saldırısında öldü.

DEVRİM MUHAFIZLARI KUDÜS GÜCÜ FİLİSTİN LİDERİ VE İHA TUGAYI KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun İran'ın Kum kentindeki saldırısında, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün Filistin Birliği lideri Saeed Izadi'yi öldürdüğünü iddia etti. İsrail ayrıca, cuma (dün) gerçekleştirdiği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İkinci İnsansız Hava Aracı Tugayı Komutanı Amin Pür Cudaki'nin de öldürüldüğünü açıkladı.

Savaşın başından bu yanan bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

İRAN, TEL AVİV'İ VURDU

İsrail ordusu, İran'dan yeni füze atışlarını önlediğini açıklarken, başkent Tel Aviv semalarında patlama sesleri duyuldu. Ülke basını, İran'dan düzenlenen son misillemede 10 kadar füze atıldığını yazdı. İsrail acil yardım servisleri, doğrudan isabet ve yaralı ihbarı almadıklarını duyurdu. Sosyal medyada, hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri önlediği ve düşen şarapnelden bir evin çatısında yangın çıktığı görüntüler paylaşıldı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

Türkiyeye mi teşekkür ediyorsunuz, iyi misiniz? Türkiye'nin dostu kafir aliyev ve sisi. yahudi üstün cesaret madalyası=itraili koruma sözü

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Haber YorumlarıSer_hat:

Büyük yıkıma neden oldu fakat ölü ve yaralı yok.Yoksa yıkım olsa ne olur.bize ne yıkımdan...

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

Zamanında o hatayı ırak ve mısır da yapmıştı, sonra sisiyle kanki oldu güvendiğin türkiye. Türkiye'nin dostu kafir aliyev ve sisi.

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