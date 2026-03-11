Savaş sürerken Kim'den dünyaya büyük gözdağı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore Halk Ordusu Donanması'na ait "Choe Hyon" adlı muhripte gerçekleştirilen stratejik seyir füzesi testini izledi. 10 Mart'ta yapılan testte füzelerin belirlenen hedefleri başarıyla vurduğu bildirildi.

SEYİR FÜZELERİ EŞ ZAMANLI FIRLATILDI

Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamaya göre test, ülkenin stratejik silah kontrol sisteminin güvenilirliğini ve muhribin tespit ile silah sistemlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Muhripten eş zamanlı olarak fırlatılan seyir füzeleri, Batı Denizi üzerindeki belirlenen uçuş rotasını takip etti. Füzelerin 10 bin saniyeyi aşan bir uçuş süresinin ardından farklı ada hedeflerini başarıyla vurduğu ifade edildi.

KİM JONG-UN MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Testi televizyondan izleyen Kim Jong-un, stratejik silahların entegre kontrol sisteminin güvenilirliğinin doğrulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kim ayrıca muhribin entegre savaş sisteminin üstün performans sergilediğini belirterek donanmanın stratejik saldırı kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

YENİ MUHRİPLER İÇİN TALİMAT VERDİ

Kuzey Kore lideri, gelecekte üretilecek savaş gemilerinde silah sistemlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kim Jong-un, özellikle 5 bin ve 8 bin tonluk muhriplerde süpersonik silah sistemlerinin artırılması, daha küçük savaş gemilerinde ise farklı silah sistemlerinin kullanılmasına yönelik planların incelenmesi talimatını verdi.

Ayrıca yapımı süren üçüncü muhrip de dahil olmak üzere yeni savaş gemilerinde Kore tarzı silah sistemlerinin uygulanması gerektiğini ifade etti.

"NÜKLEER CAYDIRICILIĞI GÜÇLENDİRMEK STRATEJİK GÖREV"

Kim Jong-un açıklamasında, ülkenin nükleer caydırıcılığını güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Kuzey Kore lideri, ülkenin nükleer güçlerinin artık çok yönlü operasyon aşamasına geçtiğini ve stratejik ile taktik saldırı kapasitesinin pratik olarak konuşlandırıldığını savundu.

DONANMANIN GÜCÜ ARTIRILACAK

Kim Jong-un ayrıca donanmanın savaş kabiliyetinin artırılması için bir dizi talimat verdi. Bu kapsamda, Choe Hyon muhribinin testlerinin tamamlanarak belirlenen süre içinde donanmaya teslim edilmesi ve yeni bir muhribin Kore İşçi Partisi'nin kuruluş yıl dönümünden önce tamamlanması hedefleniyor.