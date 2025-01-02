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Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı

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İngiltere'de yaşanan ilginç bir olayda, bir kadın Londra Heathrow Havalimanı'ndan satın aldığı sahipsiz bir bavulun içinden binlerce lira değerinde ürünler çıkardı. Sosyal medya içerik üreticisi Becky Chorlton, 80 sterline (yaklaşık 3200 TL) satın aldığı pembe renkli bavuldan tasarım ürünler ve elektronik cihazlar çıkardı.

İngiltere'de ilginç bir olay yaşandı. Londra Heathrow Havalimanı'ndan sahipsiz bir bavulu satın alan kadın, içinden değeri binlerce lirayı bulan ürünler çıkardı.

Cheshire'da yaşayan Becky Chorlton, havalimanından 80 sterline (yaklaşık 3200 TL) satın aldığı pembe renkli bavuldan tasarım ürünler ve elektronik cihazlar çıkardı. Chorlton'ın paylaştığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medya içerik üreticisi Chorlton, "Bu benim üçüncü kayıp bavul alışverişim. Kesinlikle risk içeriyor ama inanılmaz eğlenceli" dedi. Ancak bavulun içindekilerin çok rastgele olduğunu ve normal bir yolcu bavuluna benzemediğini de sözlerine ekledi.

Heathrow Havalimanı yetkilileri, kayıp eşyaları 3 ay boyunca saklıyor. Bu süre içinde sahipleri başvurursa 25 sterline kadar ücretle eşyalarını geri alabiliyor. Sahiplenilmeyen bavullar ise müzayede yoluyla satışa çıkarılıyor.

Olayla ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar bunun yurtdışı alışverişi yapan bir yolcunun bavulu olabileceğini belirtirken, içindeki çok sayıda yeni ürünün şüpheli olduğunu düşünenler de oldu.

Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı

Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı

Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
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Yorumlar (1)

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