Haberler

Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy, Libya davasında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve cezaevine girdi. Çakal Carlos'la aynı cezaevinde cezasını çekecek Sarkozy, tek kişilik hücreye konuldu. Öte yandan Eşi Carla Bruni, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekildikleri eski ve yeni fotoğrafları duygusal bir şiirle paylaştı.

Yolsuzluk dahil 4 ayrı suçtan yargılandığı Libya davasında 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy, bugün cezaevine girdi. Sarkozy, Çakal Carlos ve Bernard Tapie gibi isimlerle cezasını çekecek.

Güvenlik gerekçeleriyle tek kişilik bir hücreye alınan Sarkozy'in, mahkumiyet şartları için hiçbir talepte bulunmadığını belirtti.

EŞİNDEN VEDA MESAJI

Sarkozy'nin müzisyen ve oyuncu eşi Carla Bruni, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekildikleri eski ve yeni fotoğrafları duygusal bir şiirle paylaştı.

Eşiyle birlikte çekildikleri eski ve yeni fotoğraflara yer verdiği paylaşımında Bruni, "Ayrılanlar nasıl yapacak.. Günleri ne zaman sayılı olacak? Nasıl uyuyacaklar.. İç çekmeleri müdahale etmeden mi? Ayrılanlar nasıl yapacak.. Yokluğun ısırığına karşı mı? Sıkıntıya ve sessizliğe karşı.. Kim onları kağıt gibi yırtıyor?" notunu yayınladı.

Öte yandan Sarkozy, hakkındaki yolsuzluk ve yasa dışı finansman davası kapsamında La Santé Cezaevi'ne girmeden önce yazılı bir açıklama yaptı. Sarkozy, 10 yılı aşkın süredir devam eden davayı "yargı skandalı" olarak nitelendirerek, masum olduğunu vurguladı.

SARKOZY: BU BİR YARGI SKANDALI"

Sarkozy açıklamasında, "On yılı aşkın süredir maruz kaldığım bu yargı skandalını ifşa etmeye devam edeceğim. Bu, tek bir yasa dışı finansman olmaksızın yürütülen bir dava. Artık sahte olduğu kanıtlanmış bir belgeye dayanan bir yargı süreci" ifadelerini kullandı.

"BENİM HAPSE GİRMEM FRANSA İÇİN BİR UTANÇTIR"

Hiçbir ayrıcalık veya af talep etmediğini belirten Sarkozy, eşinin, çocuklarının ve dostlarının desteğini aldığını söyledi. Açıklamasında, "Bu sabah Fransa adına derin bir üzüntü hissediyorum. Ülkem, eşi benzeri görülmemiş bir nefret düzeyine ulaşan bir intikam duygusunun ifadesiyle aşağılanmaktadır. Ama şüphem yok, gerçek er ya da geç galip gelecektir" sözleriyle mesajını sonlandırdı.

NE OLMUŞTU?

Paris Ceza Mahkemesi 25 Eylül'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını vermişti.

Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme, eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etmişti.

Sarkozy karara itiraz etse de, mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.

Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü.

İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMGk:

Eko hırsızı iyi bak adamlar Cumhurbaşkanı yatırıyor senin kadar ağlamıyorlar.. Demek ki Chp Fransa da olsa senesinde kapatmışlardı

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer Çakır:

ibreti alem kimler ders çıkarır bakalım

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlp AY:

FRANSA HALK İHTİLALİ İLE AVRUPA VE DÜNYA YA ÖRNEK OLMUŞTUR ÇAĞIMIZIN VEBASI SİYASETCİ YOLSUZLUKLARINDADA ÖRNEK OLACAK DEMEKKİ

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLutfi turan:

darısı bize

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

bizdeki başbakan paraları sıfırladın mı oğlum diyor bakanların evlerinden ayakkabı kutularında paralar çıkıyor hiçbir şey olmuyor işte adalet hukuk bu

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce personel alınacak
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce personel alınacak
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Balıkçı ile kasabın kapışması vatandaşın cebine yaradı

Balıkçı ile kasabın kapışması vatandaşa yaradı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Satranç büyükustası Daniel Naroditsky yaşamını yitirdi

Strateji ustası 29 yaşında yaşamını yitirdi
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.