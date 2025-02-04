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Şara bugün Ankara'ya geliyor! 16 yıl sonra Suriye ile ortak kabine toplantısı

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Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geliyor. Suriye'den 2011 sonrası ilk Cumhurbaşkanlığı seviyesinde gerçekleşecek ziyarette terörle mücadele başta olmak üzere birçok konu ele alınacak, 16 yıl sonra müşterek kabine toplantısı yapılacak.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimini deviren muhalif güçlerin başındaki Ahmed el- Şara, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı sıfatı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün Ankara'ya geliyor.

2011 SONRASI BİRÇOK İLKE İMZA ATILACAK

Suriye'den 2011 sonrası ilk Cumhurbaşkanlığı seviyesinde gerçekleşecek ziyarette birçok imza atılacak. Devrimin ilk günlerinden itibaren Türkiye tarafında birçok kurumun hazırladığı raporlar ve Suriyeli yetkililerle hazırlanan yol haritasına Erdoğan- Şara görüşmesinde son şekli verilecek. Liderlerin ardından bakanlıklar arası görüşmeler yapılacak. 2009 yılı ekim ayında Suriye-Türkiye ortak kabine toplantısı gerçekleştirilmişti. Bu buluşma da bir tür "müşterek kabine toplantısı" olarak nitelendiriliyor.

ŞARA'NIN ÇANTASINDA NELER VAR?

Türkiye gazetesinin haberine göre Şara'nın çantasında başta PKK, DEAŞ terörü ve İsrail işgali ile birlikte yeni anayasa, siyasi ekonomik istikrar, ülkenin yeniden imarı, ordu, polis yapılanmasının inşası, ülke bütünlüğü, deniz, kara, hava ulaşım kanallarının açılması, haberleşme, eğitim, tarım, yeni bir savunma-güvenlik doktrininin teşkili gibi konular yer alıyor. İki liderin görüşmesinde önemli bazı kritik anlaşmaların imzalanarak operasyonel sürecin başlaması bekleniyor.

100 MİLYAR DOLARLIK ACİL EYLEM PLANI

El Şara yönetimi ilk etapta 100 milyar dolarlık bir acil eylem planı hazırladı. İkinci aşamada ise, 300 milyar dolarlık ülkenin yeniden imarı, asgari savunma, güvenlik, ordu ve asayiş gibi ihtiyaçların halli ile ilgili yeniden yapılanma dosyası yer alıyor.

Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmen Şam'a davet edecek. Erdoğan'ın ramazan ayı öncesi iade-i ziyarette bulunacağı ifade ediliyor. Ankara zirvesinin bir diğer kritik önemi ise PKK'nın tasfiyesi, işgal altındaki petrol gaz kuyularının merkezî yönetime devri, ABD askerlerinin bölgeyi terk etmesi ve TSK'nın mevcut üsleri devretmesi gibi konuların en üst düzeyde masaya getirilmesi olacak. Bu arada, belirlenen ajandanın hayata geçirilmesi durumunda, Ankara-Şam ilişkileri Türkiye'nin Azerbaycan örneğinde olduğu gibi "iki devlet tek millet" formülüne benzer bir boyut kazanacak.

Şara bugün Ankara'ya geliyor! 16 yıl sonra Suriye ile ortak kabine toplantısı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSktgdn:

Artık Orta Doğu dan bir yer duymak istemiyorum, çok istiyorsanız gidin orada yaşayın, böylelikle sizden kurtulmuş oluruz

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Haber YorumlarıVEFA:

Zaten hiç iyisi gelmez!..

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Haber YorumlarıErdal:

Orta Doğu, Dünta'nın umurunda mı?

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Haber YorumlarıMalatyalı:

Nasıl BOP işleyecek. Oluşacak. Ancak suriye çökünce.... hep beraber BOP a...bütün dünya olmasını istiyor ve destekliyor.

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Düne kadar terörist dediklerimiz baş tacı, vatansever Ümit Özdağ hapiste. Apoyu çıkarmaya çalışanlar milliyetci, Atatürkün izindeyiz diyen teğmenler ihraç ediliyor. Yersen uçuyoruz.

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Haber Yorumlarıali gökşen:

Oddü

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Haber YorumlarıVatan Daş:

Memleketi bölüp paylaşma derdinde olanlar ne konuşur acaba

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