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Santorini'deki volkan aktif hale geldi! Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı

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Sismik hareketliliğin devam ettiği Ege'deki volkanizmayla ilgili Deprem Bilimleri Profesörü Panayotis Papadimitriu'dan korkutan bir açıklama geldi. Santorini'de Yeni Kameni volkanının aktif hale geldiğini belirten Papadimitriu, 6 ila 6,3 büyüklüğünde depremin yaşanabileceğini vurguladı.

Ege Denizi'nde meydana gelen 'deprem fırtınası'nın etkisi azalsa da sürüyor.

Santorini'deki volkan aktif hale geldi: 6,3 deprem olabilir

İKİ OLASI SENARYO VERDİ

Yunan basınına açıklamalarda bulunan Atina Üniversitesinden emekli Deprem Bilimleri Profesörü Panayotis Papadimitriu, volkanik etkinliğin bölgedeki yer deformasyonuyla ilişkilendirildiğini kaydetti. Profesör, Santorini ve çevresindeki Yamurgi Adası'nda yaşanan sismik faaliyetlerle ilgili iki olası senaryo üzerinde durdu.

Santorini'deki volkan aktif hale geldi: 6,3 deprem olabilir

6-6,3 DEPREM OLABİLİR

Papadimitriu, ilk senaryoya göre, sismik hareketliliğin zamanla zayıflayarak durabileceğini ancak ikinci senaryoda, 6 ila 6,3 büyüklüğünde depremin yaşanabileceğini vurguladı. Panayotis Papadimitriu, bununla birlikte bu tür bir depremin çevre adalar üzerinde büyük etkisi olmayacağını çünkü deprem merkezinin uzak olduğunu ifade etti.

Santorini'deki volkan aktif hale geldi: 6,3 deprem olabilir

"OCAK AYI SONLARINDAN İTİBAREN AKTİF HALE GELDİ"

Papadimitriu, "Şunu göz önünde bulundurmalıyız, Yeni Kameni volkanı ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale geldi ve gelecekte bizi meşgul edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Santorini'deki volkan aktif hale geldi: 6,3 deprem olabilir

Santorini'deki volkan aktif hale geldi! Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıJY:

SANTORİNİ HEP GÖRMEK İSTEDİĞİM AMA GİTMEYE FIRSAT BULAMADIĞIM BİR YER. UMARIM ÇOK KÖTÜ BİRŞEY OLMAZ.

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Haber YorumlarıDağıstan:

Ege sahillerinde yaşayanlar dikkatli olmalı

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