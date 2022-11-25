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Sahilde yürüyen çift, kumdan fırlayan esrarengiz parmakları görünce dehşete düştü

Dünya Haberleri

Brezilya'da sahilde yürüdükleri sırada kumsaldan fırlayan esrarengiz parmakları fark eden Leticia Gomes Santiago ve erkek arkadaşı Devanir Souza, adeta dehşete düştü. Fotoğrafları çekilen esrarengiz el ve parmakların kime ait olduğu merak yarattı.

Brezilya'da ikamet eden Leticia Gomes Santiagove erkek arkadaşı Devanir Souza'nın başına gelen bir olay, basında geniş yer buldu. Sao Paulo'daki sahil kıyısında yürüdükleri sırada esrarengiz parmakların kumdan dışarı fırladığını fark eden çift, hemen yanına yaklaştı.

NE OLDUĞUNU ÇÖZEMEDİLER

Bir insan ya da hayvan eline benzemeyen iskelet, çifti şaşkına uğrattı. Genç çift dokunmadıkları elin hemen birkaç pozunu çekip yetkililere gönderdi. Olay yerine gelen yetkililer de eli incelemek üzere koruma altına aldı.

ESRARENGİZ EL TARTIŞMA YARATTI

Genç çift tarafından bulunan esrarengiz elin kime ait olduğu konusu da tartışma yarattı. Bir kesim, elin bir uzaylıya ait olduğunu öne sürerken, başka bir kesim de fosil olabileceğini iddia etti. Esrarengiz elle ilgili gerçek, uzmanların çalışmasından sonra ortaya çıkacak.

İşe ele ait bazı fotoğraflar:

Sahilde yürüyen çift, kumdan fırlayan esrarengiz parmakları görünce dehşete düştü

Sahilde yürüyen çift, kumdan fırlayan esrarengiz parmakları görünce dehşete düştü

Sahilde yürüyen çift, kumdan fırlayan esrarengiz parmakları görünce dehşete düştü

Sahilde yürüyen çift, kumdan fırlayan esrarengiz parmakları görünce dehşete düştü


Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Brezilya Dünya Haberler

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