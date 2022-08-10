Sahilde nefes kesen görüntü! Nadir görülen mavi ejderha kıyıya vurdu

Avustralya'nın Sidney sahiline vuran ve ölümcül etkiye sahip olabilen 'mavi ejderha' sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Canlıyı ilk kez görenler ise hem tedirgin oldu hem de büyük şaşkınlık yaşadı.

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Stradbroke Adası'ndaki plajda nadir bir tür olan 'Mavi ejderha' olarak adlandırılan bir deniz canlısı görüldü. Ayrıca Mavi ejderha "Glaucus atlanticus" olarakta biliniyor.

GÖRENLER TEDİRGİN OLDU

Deniz kıyısına vuran canlı görenleri bir hayli şaşırttı. Uzun zamandan sonra görülen bu tür sahilde bulunan kişilerde tedirginlik yarattı. Zehirli olma ihtimaline karşı sahildeki insanlar uyarıldı.

MAVİ EJDERHA NEDİR?

Tür denizlerin sahile ve okyanus tabanına yakın olmayan bölgelerinde serbest olarak yaşar. Glaucus cinsine ait tek türdür fakat Glaucidae familyasının diğer bir türü olan Glaucilla marginata ile yakından akrabadır. Bu tür tipik olarak 6 cm boyuna kadar uzayabilir ve koyu mavi renklidir. Dünyanın bütün okyanuslarında ve ılıman tropikal sularda bulunur. Suyun üst kısmından dibe kadar yüzebilir. G. atlanticus diğer pelajik türleri avlar; Physalia physalis; Velella velella; Porpita porpita; Janthina janthina.

Glaucus sıkça türlerinin diğer bireyleriyle beslenip, yamyamlık davranışları gösterebilir. Karnındaki gaz keseleriyle G. atlanticus suyun üzerinde yüzeyel olarak durabilir. Bilim insanları G. atlanticusun hareketinin kendinden mi yoksa rüzgarla mı olduğunu tartışmaktadırlar. Diğer deniz salyangozları gibi Glaucus da hermafrodittir, yani erkek ve dişi çiftleşme organlarının her ikisini de taşır. Çiftleşme sonrası bütün salyangozlar yumurta şeritleri üretir.