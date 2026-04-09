Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Özbekistan'da / Ek bilgi ve la

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Özbekistan'da

Türkiye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Özbekistan ziyaretinde sağlık alanındaki iş birliklerini güçlendirmek üzere görüşmeler yaptı. Üreten Sağlık modeli ile sağlık turizmi potansiyeli gibi konuları ele alırken, Semerkand'daki Kardiyoloji Merkezi'ni de ziyaret etti.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Sağlık Bakanı Asilbek Khudayarov ile görüştü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir dizi resmi temasta bulunmak üzere geldiğimiz Özbekistan'da, Özbekistan Sağlık Bakanı Sayın Asilbek Khudayarov ve heyeti ile bir araya geldik. Sağlıkta yerli ve milli üretim gücümüzü temsil eden Üreten Sağlık yaklaşımımızdan koruyucu sağlık hizmetlerindeki tecrübe paylaşımımıza, sağlık turizmi potansiyelimizden ortak gelecek vizyonumuza kadar geniş bir yelpazede birçok konu başlığını ele aldık. Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık modelimizle, sağlıkta küresel bir marka haline gelen Türkiye'nin birikimlerini gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Görüşmemizin, köklü bağlara sahip iki ülke arasındaki sağlık iş birliklerini çok daha ileri bir noktaya taşıyacağına inanıyorum. Nazik ev sahiplikleri için Sayın Mevkidaşım Asilbek Khudayarov ve heyetine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, Özbekistan ziyareti kapsamında Semerkant şehrinde Kardiyoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Memişoğlu, bu ziyarete ilişkin paylaşımında, "Semerkant'ın sağlık vizyonunu yansıtan en önemli merkezlerden biri olan Kardiyoloji Merkezi'ni ziyaret ettik. Merkezdeki iyi uygulama örneklerini yerinde inceledik; yapılan sunumla tesisin faaliyetlerine ilişkin istişarede bulunduk. İki kardeş ülke arasında sağlıkta kurduğumuz gönül köprülerini güçlendirmeye, tecrübelerimizi paylaşarak iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
