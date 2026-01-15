Haberler

Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu

Güncelleme:
Etiyopya'da iş insanları Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör'ün safari yaparken silahlı saldırıda öldürüldüğü olayın ayrıntılar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 2 Türk ile aynı safariye katılan arkadaşları Tarık Hotamışlıgil, "Yoğun ateş altında kaldık, biz kaçabildik, onların içinde oldukları aracın lastikleri isabet almış, kaçamadılar. Biraz para, biraz eşya için kıydılar bu güzel insanlara. Acı çok büyük" dedi.

  • Etiyopya'da safari sırasında iki Türk vatandaşı Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör silahlı saldırıda öldürüldü.
  • Saldırı 12 Ocak'ta Etiyopya'nın Güney Ulusları, Milliyetleri ve Halkları Bölgesi'nde Tum kenti yakınlarında meydana geldi.
  • Saldırıdan iki Türk vatandaşı kurtuldu ve bunlardan biri Tarık Hotamışlıgil'di.

Etiyopya'da safari sırasında hayatını kaybeden iki Türk vatandaşıyla ilgili olayın yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Silkar Madencilik'in sahibi Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör'le birlikte safariye katılan arkadaşları Tarık Hotamışlıgil, saldırı anında yaşananları anlattı.

Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan sağ kurtulan tanık konuştuÇatışmada öldürülen Cengizhan Güngör (sağda), Erdoğan Akbulak (sağdan 2), Elif Kağıtçıbaşı (solda), Tarık Hotamışlıgil (soldan 2)

ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALAN 2 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre olay, 12 Ocak sabahı Etiyopya'nın Güney Ulusları, Milliyetleri ve Halkları Bölgesi'nde, Tum kenti yakınlarındaki kırsal alanda meydana geldi. Safari yapan bir grubun bulunduğu kafileye ateş açıldı. Saldırıda üç kişinin yaşamını yitirdiği, hayatını kaybedenler arasında iki Türk iş insanı Erdoğan Akbulak ile Cengizhan Güngör'ün yanı sıra kafilenin Etiyopyalı şoförünün de bulunduğu belirtildi.

SALDIRIDAN KURTULDU, YAŞANANLARI ANLATTI

Saldırıdan iki Türk vatandaşının ise son anda kurtulduğu öğrenildi. Bu isimlerden birinin Tarık Hotamışlıgil olduğu ortaya çıktı. Hotamışlıgil, yaşadıklarını Instagram hesabından paylaştı.

Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan sağ kurtulan tanık konuştu

"ETİYOPYA'YA YENİ BİR KÜLTÜRÜ YANIMAYA GİTMİŞTİK"

Paylaşımında, "Etiyopya'ya yeni bir kültürü tanımaya, birlikte fotoğraf çekmeye, şaşırmaya gitmiştik." ifadelerini kullanan Hotamışlıgil, "Hayat izin vermedi ne yazık ki." dedi.

"BİZ KAÇABİLDİK ONLAR KAÇAMADI"

Hotamışlıgil, saldırı anında yoğun ateş altında kaldıklarını, kendilerinin kaçmayı başardığını ancak Akbulak ve Güngör'ün bulunduğu aracın kaçamadığını aktardı. Yaşamını yitiren iki iş insanının yer aldığı aracın lastiklerinin isabet aldığını ve bu nedenle aracın hareket edemediğini belirten Hotamışlıgil, paylaşımının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar çok çabuk geçiyor, Erdoğan'la dolu, dolu tam 40 yıl kardeş gibi yaşadık, büyüdük, birlikte çok güzel günler geçirdik. Erdoğan da, Cengizhan da her tanıyanın kalbine dokunmayı başarıyorlardı. Etiyopya'ya yeni bir kültürü tanımaya, birlikte fotoğraf çekmeye, şaşırmaya gitmiştik. Hayt izin vermedi ne yazık ki. Yoğun ateş altında kaldık, biz kaçabildik, onların içinde oldukları aracın lastikleri isabet almış, kaçamadılar. Biraz para, biraz eşya için kıydılar bu güzel insanlara. Acı çok büyük, keder de öyle. Nasıl kapanır bu yara bilmiyorum. Mekanları cennet olsun. Hiçbir zaman unutulmayacaklar"

Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan sağ kurtulan tanık konuştu

NE OLMUŞTU?

Etiyopya'ya turistik gezi için giden iki Türk iş insanı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Aynı kafiledeki iki Türk ise saldırıdan son anda kurtulmuştu.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, olay hakkında bilgi vermişti.

Büyükelçi Baran, saldırı sırasında dört Türk vatandaşının iki araçla seyahat ettiğini öndeki araçta bulunan iki Türk'ün son anda kurtulduğunu anlatmıştı.

Çağla Taşcı
Yorumlar (1)

Aras Yılmaz:

Zekâtını vermezsen bedelini ya malinla ya sağlığınla ya da caninla ödersin.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

