Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti

Brezilya'da, rüyasında evinin altında altın gömülü olduğunu gören 71 yaşındaki emekli bir adam, mutfak zemininin altında kazdığı 40 metre derinlikteki kuyuya düşerek hayatını kaybetti.

HALAT KOPUNCA HAYATINI KAYBETTİ

Joao Pimenta da Silva, rüyasında bir kişinin kendisine evinin altında altın hazinesi olduğunu söyledikten sonra, mutfak zemininde yaklaşık 40 metre derinliğinde bir kuyu açtı. Silva, kuyuya inmek için kullandığı salıncak koltuğunun halatının kopması üzerine kuyunun içine düşüp hayatını kaybetti.

EVİNİN ALTINDA ALTIN GÖMÜLÜ OLDUĞUNU RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Komşuları, yaşlı adamın evinin altındaki bölgede altın gömülü olduğunu rüyasında bir kişinin kendisine söylemesinden sonra evinin altın olduğuna inanmaya başladığını ve bu durumu takıntı haline getirdiğini söyledi.

Arnaldo da Silva adlı bir komşu, "Joao, deliği kazmak için bir yıldan fazla bir süre harcadı ve birçok kişiyi kazı çalışmasını yapması için işe aldı. Daha delik sığ olduğunda günde 70 Brezilya Reais'i (11.30 sterlin) ödemeye başladı, ancak ne kadar derine indikçe maliyetler arttı." dedi.

Delik kazma işlemi sırasında Joao'nun büyük ve çıkarılması zor bir taşa ulaştığı ve dinamit temin etmeye çalıştığı söylentileri vardı.

Altın kazıcısının ölümüne neden olan trajedi 5 Ocak'ta meydana geldi. Yaşlı adamın kuyuya düşmesinden sonra eve gelen kurtarma ekipleri, kuyuya indiklerinde yaşlı adamın cesedini buldu.

Yerel kaynaklara göre, yaşlı adam kuyudan su ve çamur çıkarma işlemini bitirdikten sonra tam kuyunun ağzında çıkmak üzereyken üzerinde oturduğu salıncak koltuğunun halatını kopması üzerine kuyuya düşüp hayatını kaybetti.