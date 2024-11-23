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Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz

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Ukrayna'da askeri bir tesise yönelik saldırıda test edilen 'Oreşnik' füzesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Başkomutanı Sergey Karakayev, "Bu silah, belirlenen görev ve mesafeye bağlı olarak Avrupa çapındaki bütün hedefleri vurabilir" dedi. Putin ise "Dünyada kimse buna benzer silaha sahip değil. Bugün dünyada bu füzeye karşı koyacak, bunu engelleyecek araç yok" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna'nın ABD üretimi ATACMS ve İngiliz üretimi uzun menzilli Storm Shadow füzelerini Rus hedeflerine karşı kullanmaya başlamasına Rusya'nın cevabı sert oldu. Nükleer angajman kurallarını değiştiren Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze fırlattı.

"AVRUPA ÇAPINDAKİ HEDEFLERİ VURABİLİR"

Bölgedeki gerginlik tüm dünyayı tedirgin ederken Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Başkomutanı Sergey Karakayev'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Savunma Bakanlığı yönetimi, askeri sanayi temsilcileri ve füze sistemleri üreticileri ile yaptığı toplantıda konuşan Karakayev, Ukrayna'da askeri bir tesise yönelik saldırıda test edilen nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış 'Oreşnik' füzesi için "Dünyada eşi benzeri yok. Füzenin donatımı, mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemlerini aşmayı garanti ediyor. Bu silah, belirlenen görev ve mesafeye bağlı olarak Avrupa çapındaki bütün hedefleri vurabilir" dedi.

Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz

"DÜNYADA KİMSE SAHİP DEĞİL"

Rusya lideri Putin ise "Bu tür silahların geliştirilmesi yönündeki çalışmalar, ülkemiz için hayati önem taşıyor. Dün test edilen silah sistemi, Rusya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlam garantörü. Dünyada kimse buna benzer silaha sahip değil. Bugün dünyada bu füzeye karşı koyacak, bunu engelleyecek araç yok. Yeni silah sistemlerini test etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz

"TEST AŞAMASINDA BİRDEN FAZLA SİSTEM VAR"

'Oreşnik' füzesinin stratejik silah olmadığını ancak söz konusu silahların gücüne sahip olduğunun altını çizen Putin, bu füzenin seri üretimine geçileceği ve Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerinin kullanımına verileceği bilgisini paylaştı. Bu tarz testleri savaş koşullarında güvenlik tehditlerine bağlı olarak sürdüreceklerini dile getiren Putin, bunun için gerekli potansiyele sahip olduklarını söyledi. Putin, "Oreşnik'ten başka Rusya'da test edilmek üzere çalışma aşamasında bulunan birden fazla sistem var. Bu sistemler de test edildikten sonra seri üretime geçilecek. Böylece orta ve kısa menzilli silah grubuna sahip olacağız" dedi.

KISA ZAMANDA ÜRETİLDİ

Rusya Askeri Sanayi Komisyonu Başkan Yardımcısı Vasiliy Tonkoşurov da söz konusu sistemin kısa zamanda Rus teknoloji ürünleriyle üretildiğini dile getirdi.

Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDeniz Tutar:

Amerika'dan izin alıp Ukrayna yı vurabilen Rusya; Amerika izin vermeden hiçbiryeri vuramaz ! !

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Haber YorumlarıVEFA:

Topu topu 146 milyon nüfusu var. Dünyanın neredeyse 1/3 üne denn gelen toprağı elinde tutuyor. Daha da işgalcilikten de geri durmuyor. Rusya 'ya haddini bildirmek beka meselesidir. Aynı ırktan gelen ve aynı dili konuşan Ukrayna' daki soydaşlarına acımayan bize hiç acımaz. Konjöktürel gelişmeler çerçevesinde asıl hedef gelecekde Türkiye 'dir. Demedi demeyin!!!!..

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

İnşallah Rusya'yı haritadan tertemiz silerler... Suriye'de 35 askerimizi şehit ettiğinizi unutmadık Rusya..

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Haber YorumlarıÇağatay Çetin:

Helal Putin!

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Haber YorumlarıBükücü:

Lehaa Bermada Lehaa (Vur Bırakma Vurr) :))

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