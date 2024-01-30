Rusya ve Belaruslu Müzisyenler Tayland'da Gözaltına Alındı

Rusya ve Belarus’tan müzisyenlerin oluşturduğu Bi-2 alternatif rock grubunun üyeleri Tayland’da gözaltına alındı.

Yedi müzisyenden oluşan grubun bir kısmının Avustralya ve İsrail çifte vatandaşı olmaları nedeniyle bu ülkelere de iade edilebileceği fakat iki müzisyenin Rusya’ya iade edilme riskiyle karşı karşıya bulunduğu aktarılıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Tayland hükümetine grup üyelerini iade etmeme çağrısında bulundu.

Grup, yüz binlerce Rus turistin ziyaret ettiği Phuket adasında izinsiz konser vermekle suçlanıyor.

BBC, Bangkok’ta gözaltında tutulan müzisyenlerin durumuna dair Tayland hükümetine sorular yöneltti fakat bir yanıt alamadı.

Grubun Facebook sayfasında yer alan son paylaşımda, 26 Ocak’ta verdikleri konserin izinsiz olması nedeniyle suçlu bulundukları, para cezasını ödemelerine rağmen Rusya’ya iade edilme risklerinin olduğu yer alıyor.

Bi-2, gözaltına alınmalarında “dış baskıların” rolü olduğunu savunuyor.

Grup üyeleri Tayland polisi ve mahkemelerinin kendilerine tercüman sağlamaması nedeniyle kendilerini yeterli bir şekilde savunamadıklarını da belirtiyor.

Rus hükümeti ise gözaltı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Fakat Mayıs 2023’te Rusya Adalet Bakanlığı grubun vokali Egor Bortnik’i, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı çıkması ve “olumsuz yorumlar yapması” yüzünden “yabancı ajan” olarak nitelemişti.

2022’den beri Rusya dışında olan grup geçen yıl Avrupa’da da konserler vermişti.

Grup üyelerinden birinin arkadaşı olan Marjana Semkina, Facebook hesabında yaptığı paylaşımda “Büyük bir kitleye sahip Bi-2’nin savaş ve Putin karşıtı olması Rus hükümetini rahatsız ediyordu” ifadelerini kullandı.

BBC’ye konuşan İnsan Hakları İzleme Örgütü Kıdemli Araştırmacısı Suani Pasuk “Bi-2 üyeleri Rusya’ya iade edilirse zulme maruz kalma riski doğacak” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Tayland’ın Phuket adası, çok sayıda Rus’un gittiği bir yere dönüştü.

Fakat Tayland hükümeti savaşın başından beri hiçbir Rus vatandaşını iade etmemişti.

Tayland Birleşmiş Milletler İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Küçültücü Muamele ve Cezaya Karşı Sözleşme’nin de imzacısı.

Bu yüzden zulümle karşı karşıya kalma riski olan kişileri söz konusu ülkelere iade etmemesi gerekiyor.