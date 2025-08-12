Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz

Güncelleme:
Rusya ile Azerbaycan arasındaki gerilim, SOCAR'a ait tesislerin vurulması ve karşılıklı sert açıklamalarla tırmandı. Rus milletvekili Gurulyov ve Kremlin'e yakın Solovyov, Azerbaycan'a "özel askeri operasyon" tehdidinde bulundu. Bakü ise Ukrayna'ya silah sevkiyatı ambargosunu kaldırma seçeneğini gündeme aldı.

Son haftalarda peş peşe yaşanan olaylar, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri en gergin dönemlerinden birine taşıdı. Rus milletvekili General Andrey Gurulyov, Azerbaycan'a yönelik açıkça "özel askeri operasyon" tehdidinde bulunurken, Kremlin'e yakın isim Vladimir Solovyov da benzer açıklamalarda bulundu.

GERİLİM NASIL BAŞLADI?

Kriz, Yekaterinburg'da iki Azerbaycan vatandaşının polis operasyonunda hayatını kaybetmesiyle başladı. 2024'te Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağını vuran komutanın terfi ettirilmesi ve Rus ordusunun Ukrayna'daki Azerbaycan'a ait enerji tesislerini hedef alması gerilimi tırmandırdı. 6 ve 8 Ağustos'ta Ukrayna topraklarında SOCAR'a ait iki tesisin vurulması, Bakü yönetiminden sert tepki aldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları kınarken, Ukrayna'ya askeri destek seçeneklerinin gündeme alındığı belirtildi.

DOĞRUDAN SAVAŞ MESAJI

Rus Parlamentosu Savunma Komitesi Üyesi General Andrey Gurulyov, sosyal medyaya yansıyan videoda Azerbaycan'a doğrudan savaş mesajı verdi. Gurulyov, Rusya'nın Azerbaycan'dan mal ithalatını durdurmasının kendi ekonomisine etkisinin sınırlı olacağını ancak Azerbaycan için ciddi sonuçlar doğuracağını söyledi. Ayrıca Rusya'daki Azerbaycanlı girişimcilere yönelik baskı uygulanabileceğini ima eden Gurulyov, Ukrayna'daki "özel askeri operasyon"un sınır tanımayacak şekilde genişletilebileceğini belirtti.

KREMLİN'E YAKIN İSİMDEN AYNI TEHDİT

Kremlin'in önde gelen propagandacılarından Vladimir Solovyov, Hazar Denizi kıyısında NATO üssü kurulması ihtimalini "tehlikeli" olarak niteledi. Böyle bir durumda Rusya'nın Azerbaycan'a yeni bir "özel askeri operasyon" başlatabileceğini söyleyen Solovyov, "Güney Kafkasya'da yaşananlar ciddi bir sorun. Mevcut özel operasyon, bizim neslimizin son operasyonu olmayabilir" dedi.

BAKÜ'NÜN OLASI YANITI

Azerbaycan basını, Moskova'nın bu tavrını sürdürmesi halinde Bakü'nün Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatı ambargosunu kaldırabileceğini yazdı. Azerbaycan'ın envanterinde Ukrayna'ya transfer edilebilecek geniş bir Sovyet ve Rus yapımı silah stoğu bulunuyor. Bu cephanelik; 2S1 Gvozdika, 2S3 Akatsiya kundağı motorlu obüsler, D-20 ve D-30 obüsler, BM-21 Grad, RM-70, BM-30 Smerch çoklu roketatarlar, Tochka-U taktik füzeler, BTR-60/70/80 ve BMP-1/2/3 zırhlı araçlar, T-72 tankları ile S-200, S-125 ve Buk-M1 hava savunma sistemlerini kapsıyor. Ayrıca sınırlı sayıda Su-25 ve MiG-29 savaş uçağı ile Skif tanksavar sistemleri de envanterde yer alıyor.

İNSANİ YARDIM ADIMI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ukrayna'ya insani yardım kapsamında elektrikli ekipman temini için rezerv fondan 2 milyon dolar tahsis etti. Azerbaycan Enerji Bakanlığı, bu yardımın tedarik ve teslimatını iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde yürütüyor.

