Rusya, Ukrayna'yı 574 İHA ve 40 füzeyle vurdu

Güncelleme:
Rusya bir yandan ateşkes görüşmelerini de sürdürdüğü Ukrayna'ya gece saatlerinde yılın en büyük saldırısını düzenledi. Ukrayna'yı 574 İHA ve 40 füze ile vuran Rusya'nın saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. 26 evin yerle bir olduğu saldırı sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den de açıklama geldi.

Rusya, ateşkes konusundaki görüşmeler devam ederken bir yandan da Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın ülkeye gece saatlerinde 574 insansız hava aracı (İHA) ve 40 füze ile saldırı gerçekleştirdiği, bunun Ağustos ayında şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük saldırı olduğu ifade edildi.

26 EV AĞIR HASAR GÖRDÜ

Lviv kentinin valisi Maksym Kozytskyi yaptığı açıklamada, Rusya'nın kente yönelik saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını ve 26 evin hasar gördüğünü ifade etti. Zakarpattia bölgesindeki Mukachevo kasabasına yönelik saldırıda ise 15 kişi yaralandı.

ZELENSKIY: KONUTLARI VE HALKIMIZI HEDEF ALDILAR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Rus ordusu gece akılalmaz bir saldırı gerçekleştirdi. Sivil altyapı tesislerini, konutları ve halkımızı hedef aldılar. Zakarpattia'daki bir Amerikan işletmesine birkaç seyir füzesi atıldı.Amerikan yatırımlarıyla desteklenen, kahve makinesi gibi günlük ihtiyaç malzemeleri üreten sıradan bir sivil işletmeydi. Ancak aynı zamanda Ruslar için de bir hedefti. Bu çok açıklayıcı. Tesisteki yangın hala söndürülmeye çalışılıyor. Saldırıda şu ana kadar 15 kişinin yaralandığı bildirildi ve hepsine gerekli yardım sağlandı. Ekiplerimiz Zaporijya'dan Volyn'e kadar birçok bölgede de görev başında. Gece boyunca Ukrayna'ya toplam 574 İHA ve 40 füze fırlatıldı.

"GÜÇLÜ YAPTIRIMLAR VE GÜMRÜK VERGİLERİ GEREKİYOR"

Önemli bir kısmı engellendi, ancak ne yazık ki hepsi değil. Ruslar bu saldırıyı, sanki hiçbir şey değişmemiş gibi, savaşı durdurmak için küresel çabalar yokmuş gibi gerçekleştirdi. Bu bir karşılık gerektiriyor. Moskova'dan hala gerçek anlamda müzakerelere başlayıp savaşı sona erdirme niyetinde olduklarına dair bir sinyal yok. Baskıya ihtiyaç var. Güçlü yaptırımlar, güçlü gümrük vergileri. Yardım eden herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya
Yorumlar (4)

ekolojixx a:

münafıklar karalara sağdık kalmazlar her iki ülkede zihniyet aynı lakin araplar kadar münafık olamazlar

Kainat ve Yokluk:

Ukrayna Erdoğan a dilekçe yazıp yardım istemeli. Erdoğan ve Putin çok yakın ve samimi arkadaşdırlar. Putin Erdoğan ı hemen anında dinler. Garanti veriyorum.

Atilla Asan:

Vay vay vay sen önce söyle Rusyaya vizeyi kaldırsınlar. Ruslar elini kollarını sallayıp geliyor, biz vize kuyruğuna, Putin dinler ya hani, boş muhabbet yapmayın.

yigit berk:

Ates kes olmadi, Putin ates yok dedi o vakit devam edecek, baris masasina oturma gunu gelene kadar bu boyle devam eder, Zelensky kendinden daha guclu bir devlet ile arkasindaki Avrupa destegi ile devam ediyor, tasina su ile degirmen donmeyecek, Zelensky bir Atatutk olmadigina gore en kisa zaman da Rusya anlasmasi iyi olur. Avrupa ucu bana degecek diyerek onu sopa gibi kullaniyor ancak yikilan, ölen vs... Ukranya.

