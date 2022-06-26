Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! Art arda füzeler ateşlendi, ortalık yangın yerine döndü - Haberler

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Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! Art arda füzeler ateşlendi, ortalık yangın yerine döndü

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Dünya
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Rus ordusu bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'e art arda füze saldırısı düzenledi. Füzelerden birinin isabet ettiği binada yangın çıktı, enkazda kalan 7 yaşındaki kız çocuğu ise sağ kurtarıldı.

Rus ordusu, Ukrayna işgalinin 123. gününde başkent Kiev'in Shevchenkivskyi semtine füzeli saldırı düzenledi. Ukrayna Acil Servisi'ne göre, Rus füzesinin Kiev'in Shevchenkivskyi semtindeki 9 katlı bir apartmana düşmesinin ardından binanın çoğu katı yıkıldı ve yangın çıktı.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! Art arda füzeler ateşlendi, ortalık yangın yerine döndü

ENKAZDA KALAN ÇOCUK KURTARILDI

Rus füzesinin isabet ettiği apartmanın enkazından 7 yaşında kız çocuğunun kurtarıldığı belirtildi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko yaptığı açıklamada, "Shevchenkivskyi semtindeki bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarıldı. O yaşıyor. Arama kurtarma ekipleri şimdi annesini kurtarmaya çalışıyor" dedi.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! Art arda füzeler ateşlendi, ortalık yangın yerine döndü

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! Art arda füzeler ateşlendi, ortalık yangın yerine döndü

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Dünya

Ukrayna Rusya Kiev Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Narter Nart:

Dünya bu mongol türevlerine karşı birleşmelidir. rusya, tehlikeli bir emperyalisttir. rusizm=emperyalizm

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