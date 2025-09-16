Rusya, Ukrayna'da bir üniversiteyi vurdu! Zelenski Avrupa'dan yardım istedi

Rusya'ya ait bir drone saldırısı, Ukrayna'nın merkezindeki Harkiv şehrinde bir üniversiteyi hedef aldı ve en az dört kişinin yaralanmasına neden oldu.

Görüntülerde, bir dronenin Harkiv Ulusal Eczacılık Üniversitesi binasına dalarak büyük bir patlamaya yol açtığı görülüyor. Binadan yükselen alevler arasında, olay yerinden geçen vatandaşlar güvenli bir yere kaçıyor.

Saldırının yerel saatle yaklaşık 11:00 civarında gerçekleştiği ve dört kişinin yaralandığı bildirildi, Harkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov açıkladı.

Harkiv Valisi Oleh Syniehubov saldırıyı kınayarak, "Bu saldırı gün ortasında, şehir merkezine yakın bir bölgede gerçekleştirildi" dedi.

Syniehubov, zarar gören tesisin tamamen sivil bir hedef olduğunu ve "askeri veya savunma sanayisi ile hiçbir bağlantısı olmadığını" ekledi.

Üniversiteye yapılan saldırı, Rus güçlerinin gece boyunca Zaporizhzhia şehrini roketlerle bombalaması ve 13 kişinin, bunların arasında iki çocuğun yaralanmasının ardından geldi.

Rusya'nın üç yılı aşkın süredir yürüttüğü tam ölçekli işgalin ardından savaş devam ederken, Ukrayna'daki sivil alanlara yönelik saldırılar ve yaklaşık 1.000 kilometrelik cephe hattındaki çatışmalar kesintisiz sürüyor. ABD liderliğindeki barış çabalarına rağmen barış anlaşmasına ulaşılamadı.

Son iki hafta içinde, Zelenski Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna içindeki hedeflere 3.500'den fazla drone, 2.500'den fazla güçlü glide bombası ve yaklaşık 200 füze saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Glide bombaları ve drone sürüleri, Ukrayna savunması için büyük bir zorluk oluşturuyor. Glide bombaları çok hassas olmasa da büyük kraterler bırakıyor ve Ukrayna'nın bunlara etkili bir karşı önlemi bulunmuyor.

Rus dronlar son dönemde Polonya topraklarına da indi ve NATO, Moskova ile gerilimin artması üzerine Avrupa'daki hava savunmasını güçlendirdi.

Zelenski, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Artık Avrupa gökyüzümüzün çok katmanlı bir hava savunma sistemi ile ortak korunmasını sağlama zamanı. Bunun için gerekli tüm teknolojiler mevcut. Yatırımlara ve iradeye, tüm ortaklarımızdan güçlü adımlar ve kararlara ihtiyacımız var" dedi.

Zaporizhzhia'da ise Rus bombardımanı, 20'den fazla apartman binasını hedef alarak yangın çıkardı. Bölge başkanı Ivan Fedorov, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, "30 Ağustos'taki saldırılardan henüz toparlanmamıştık. Şimdi o binaları, pencereleri tamir ediyorduk, ancak düşman, belediye çalışanlarımıza yeni işler ekledi" dedi.

Buna yanıt olarak Ukrayna, kendi uzun menzilli dronlarını geliştirdi ve Rusya içinde kritik tesisleri hedef aldı. Son saldırılar arasında petrol rafinerileri, depolar ve terminaller yer aldı.

Rusya hâlâ dünyanın ikinci büyük petrol ihracatçısı konumunda, ancak sezonluk talep artışı ve Ukrayna dronlarının sürekli saldırıları son haftalarda benzin sıkıntısına yol açtı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin Rusya'nın batısındaki Saratov bölgesindeki bir petrol rafinerisine gece saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Genelkurmay, tesiste patlamalar ve yangın çıktığını Facebook sayfasından bildirdi.