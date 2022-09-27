Rusya kısmi seferberlik kararı sonrası ülkeden kaçanları durdurmak için sınıra asker yığdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik kararıyla 300 bin yedek askeri göreve çağırması ülkeyi resmen karıştırdı. Sokaklar binlerce kişinin protestolarına sahne olurken, ülkeden kaçmak isteyenleri engellemek için Gürcistan sınırına birliklerin gönderildiği ortaya çıktı. Rus birliklerin Gürcistan sınırına konumlandırılması, Putin'in askerlikten kaçan erkekleri durdurmak için Rusya'nın sınırlarını kapatmaya hazırlandığı yönündeki korkuları artırdı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seferberlik ilanını duyurmuş ve en az 300 bin kişinin askere alınacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından birçok kişi Rusya'yı terk ederken, sokaklarda protesto gösterileri düzenlenmişti.

KREMLİN HATA YAPILDIĞINI KABUL ETTİ

Dün de Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı için yedek güçlerin seferber edilmesi sırasında hatalar yapıldığını kabul etti ve ülkenin sınırlarını kapatmak için herhangi bir karar alınmadığını söyledi.

Gürcistan sınırında görüntülenen askerler.

SINIRA ASKER KONUŞLANDIRILDI

Ancak bu açıklamalara rağmen, Rusya'nın harekete geçtiği ve ülkeden kaçışları durdurmak için sınırlarda önlem aldığı ortaya çıktı. Rusya'da muhalif yayın yapan gazeteler, Gürcistan sınırına asker konuşlandırıldığını, bu sayede ülkeye geçişlerin durdurulmasının planlandığını yazdı.

FSB'DE GÖREVLİ ASKERLER

Rusya'dan Gürcistan'ın Güney Osetya bölgesine giden ana karayolu üzerindeki küçük Chmi kasabasından çekilen görüntülerde, zırhlı bir aracın tepesinde oturan en az altı askerin geçiş yönünde ilerlediği görülüyor. Gürcistan sınırına, Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) görevli askerlerin gönderildiği ve bu kişilerin ülkeden kaçmak isteyen Rusları engellemekle görevlendirildiği aktarıldı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Rus birliklerin Gürcistan sınırına konumlandırılması, Putin'in askerlikten kaçan erkekleri durdurmak için Rusya'nın sınırlarını kapatmaya hazırlandığı yönündeki korkuları artırdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede gündem oldu. Öte yandan, Rusya'nın bazı bölgelerinden zorla askere alınma haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak Sibirya'nın Irkutsk bölgesinde bir kişi, Ukrayna'da savaşacak yedek askerleri kaydeden bir komutanı vurdu. 25 yaşındaki saldırgan, "Savaşa gitmektense hapse gitmeyi tercih ederim" dedi.