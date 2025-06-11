Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karabağ'ın statüsüyle ilgili net konuşarak, "Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy'nin Karabağ'a yönelik tepki çeken açıklamalarına değindi.

"RUSYA, KARABAĞ'I AZERBAYCAN TOPRAĞI OLARAK TANIYOR"

Medinskiy'nin sadece silahlı çatışma etrafındaki trajediye dair yorum yaptığını belirten Zaharova, "Var olmayan mesajları ortaya çıkarmaktan veya kelimeleri yeniden birleştirmekten" kaçınılması gerektiğini belirtti. Zaharova, "Medinsky, bölgenin tarihi boyutuna, sosyal ve kültürel özelliklerine ve halkın çektiği acılara değindi. Rusya, bu bölgeyi ( Karabağ'ı) resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıyor" dedi.

Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

MEDİNSKİY, KARABAĞ İÇİN 'TARTIŞMALI BÖLGE' İFADESİNİ KULLANMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy'nin dün Rus medyasına verdiği röportajda, Ukrayna'daki savaşı Karabağ'daki duruma benzettiği açıklamaları büyük tepki toplamıştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade de söz konusu açıklamaya tepki göstererek devletlerarası ilişkilere zarar verilmemesi çağrısında bulunmuştu. Hacızade, röportajda Ermenistan-Azerbaycan ihtilafı ile ilgili gerçeklerin çarpıtılması ve Karabağ bölgesinin tartışmalı bir bölge olarak sunulmasının üzüntü ve şaşkınlığa yol açtığını belirtmişti.

Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Hacızade, Karabağ'ın ezelden beri Azerbaycan toprağı olduğunu ifade ederek Rusya'nın Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanımakta olduğunu hatırlatmıştı. Hacızade aynı zamanda Medinskiy'e yetki alanına girmeyen konularda yanlış iddialarda bulunarak devletlerarası ilişkilere zarar vermemesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho bildiğiniz gibi! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor

Yürüyen ego! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı

Ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
İbrahim Hatipoğlu'ndan kaleci transferi açıklaması: Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça onunla çıkacağız

Kaleci transferinde müjde: Devler Ligi'nde ilk maça onunla çıkacağız
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
Avusturya'da 10 kişinin öldüğü okul saldırısı kamerada! Saldırganın kimliği belli oldu

Okul katliamının görüntüleri ortaya çıktı! İşte saldırganın kimliği
Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı

Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.