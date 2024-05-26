Rusya, Harkiv'de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı

Rusya, Ukrayna'nın kuzeyindeki Harkiv kentinde bir süpermarketi hedef aldı. Saldırıda, 12 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırı sonrası çıkan yangını söndürme işleminin 16 saatten fazla sürdüğü belirtilerek, "Harkiv'deki bir süpermarkette Rus saldırıları nedeniyle çıkan yangını söndürmek 16 saatten fazla sürdü. Yangın 13 bin metrekareye yayılmıştır. Kurtarma ekiplerinin devam eden kahramanca çalışmaları sayesinde yangın tamamen söndürüldü. Rus bombardımanında 12 kişi hayatını kaybederken 43 kişi de yaralandı. 16 kişi ise hala kayıp" denildi.

"RUS ÇILGINLIĞININ BAŞKA BİR TEZAHÜRÜ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, düzenlenen saldırıyı 'Rus çılgınlığının başka bir tezahürü' olarak nitelendirerek, "Harkiv'e yönelik bu saldırı Rus çılgınlığının bir başka tezahürüdür, bunu ifade etmenin başka bir yolu yoktur. Sadece Putin gibi deliler insanları böylesine aşağılık bir şekilde öldürebilir ve terörize edebilir. Yaralıların ve ölülerin olduğunu zaten biliyoruz. Ailelerine ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Olaydan etkilenen herkes ihtiyacı olan yardımı alacaktır" ifadelerini kullandı.