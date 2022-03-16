Barış umutları yeşeriyor! Ukrayna'dan sonra Rusya'dan da ılımlı bir mesaj geldi: Anlaşmaya yakınız

Rusya- Ukrayna savaşı 21. gününde de tüm şiddeti ile devam ediyor. Sahada yaşanan çatışmalarda iki taraf da ağır kayıplar vermeye devam ederken, masada barış görüşmeleri sürüyor. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gün içerisinde yaptığı açıklamada savaşın yakın zamanda bitebileceğinin sinyallerini verdi.

LAVROV: UKRAYNA İLE UZLAŞMA İÇİN UMUT VAR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, heyetler arası görüşmelere dair değerlendirmesinde, Ukrayna ile bazı anlaşma formülleri üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Ukrayna ile yürütülen müzakerelerin zorlu geçtiğini, ancak uzlaşı için belli bir umut olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı, tek sorunun Ukrayna'nın tarafsızlığı olmadığını, ülkede Rusça'nın kullanımının ve ifade özgürlüğünün de kendileri için önemli olduğunu söyleyerek "Bizim için temel konular Doğu Ukrayna halkının güvenliği ve Kiev'in silahsızlandırılmasıdır. Müzakerelerde Ukrayna'nın tarafsızlık statüsü, Rusya'nın güvenlik taleplerine paralel şekilde tartışılıyor" ifadelerine yer verdi.

Sergey Lavrov, Rusya'nın Türkiye ve İsrail'in Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde arabuluculuk yapma tekliflerine olumlu baktığını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

UKRAYNA: ANLAŞMA OLASILIĞI GÖRÜYORUZ

5. müzakerenin ardından ilk açıklama dün akşam saatlerinde Ukrayna'dan gelmişti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yaptığı açıklamada, müzakerelerin zorlu devam ettiğinin altını çizerek, "Yarın devam edeceğiz. Müzakereler zorlu geçiyor. Prensiplerimizin çakıştığı noktalar var ancak uzlaşma sağlanabilir" ifadelerini kullanmıştı.

"RUSYA OLUMLU YÖNDE SES TONUNU DEĞİŞTİRDİ"

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Jovkva da yaptığı açıklamada, olumlu gelişmelerin yaşandığının sinyalini vererek, "Müzakerelerin başlangıcında Rusya bizim pozisyonumuzu anlamak istemiyordu. 'Pes edin, silahları bırakın' diyorlardı. Şimdi Rusya konuştuğu tonu değiştirdi. Farklı tonla bizimle konuşuyor, pozisyonumuzu anlıyor. İki ülkenin devlet başkanının katılımıyla büyük ilerleme kaydedilebilir" demişti.