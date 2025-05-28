Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk

Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk
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Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov'un Ukrayna ile yeni tur müzakerelerin İstanbul'u değerlendirdiklerini söylemesinin ardından Rusya'dan yeni açıklama geldi. Rusya Müzakere Heyeti Başkanı Vladimir Medinski, "Ukrayna'ya ikinci tur görüşmeleri için kesin tarih ve yer teklif ettik. İstanbul'da 2 Haziran'da görüşme için teklifte bulunduk. En kısa sürede cevap bekliyoruz." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan barış müzakereleriyle birlikte savaşın son bulması umudu arttı. İki ülke arasında yeni tur görüşmelerin ne zaman yapılacağı bilinmezken, Rusya'dan yeni açıklama geldi.

RUSYA'DAN UKRAYNA'YA "İSTANBUL'DA GÖRÜŞELİM" TEKLİFİ

Rusya Müzakere Heyeti Başkanı Vladimir Medinski, "Ukrayna'ya ikinci tur görüşmeleri için kesin tarih ve yer teklif ettik. 2 Haziran'da İstanbul'da görüşme için teklifte bulunduk. En kısa sürede cevap bekliyoruz. " açıklamasını yaptı. Ukrayna'nın yanıtının ne olacağı merak konusu oldu.

PUTİN'İN ÇAĞRISINDAN SONRA İSTANBUL'DA BARIŞ ZİRVESİ

Tarihi zirvenin işaret fişeğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta ateşlemişti. Putin, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.

ZELENSKİ GELDİ, PUTİN HEYET GÖNDERDİ

Putin'in çağrısının ardından Trump da Zelenski'ye bir çağrı yaparak görüşmeye gitmesini söylemişti. Ukrayna yönetimi de çağrıya olumlu yanıt vermişti. Zelenski, çağrıya uyarak İstanbul'a gelirken; Putin görüşme için Türkiye'ye gelmeyip bir heyet göndermişti. Zelenski de Putin'in katılmaması üzerine Türkiye'yi terk etmişti.

HEYETLER BİR ARAYA GELDİ

Heyetler arasında görüşmeler gerçekleşmişti. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-ABD- Ukrayna ve Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantılarında Rusya ve Ukrayna esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

TAKAS KARARI ÇIKTI

İstanbul'daki barış görüşmelerinin ardından konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "Rusya ile karşılıklı 1000 savaş esirinin takası konusunda anlaştık" demişti. Rus heyeti ise, "Görüşmelerden memnunuz. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek" açıklamasını yapmıştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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