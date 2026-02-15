Haberler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Navalnıy iddiaları uydurma

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenerek öldüğü iddiasını Batı'nın dikkat dağıtma çabası olarak nitelendirdi.

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın ölümcül toksinle zehirlenerek hapishanede öldüğü iddiasıyla ilgili, "Batı'nın kendi hayati sorunlarından dikkati dağıtmayı amaçlayan uydurma" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya ve Hollanda'nın Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Güney Amerika'daki zehirli ok kurbağalarında bulunan ölümcül toksinle zehirlenerek hapishanede öldüğü iddiasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Zaharova, Şubat 2024'te cezaevinde ölen Navalnıy hakkında Batı ülkelerinin yaptığı ortak açıklamaya tepki göstererek, "Tüm açıklama ve tartışmalar Batı'nın kendi hayati sorunlarından dikkati dağıtmayı amaçlayan uydurmalardır. Navalnıy'ın test sonuçlarını resmi olarak vermeleri istendiğinde de Sergey Skripal hakkında sansasyonel hikayeler uydurdular. Skripal ve kızının nerede olduğu sorulduğunda da" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
