Rusya'dan Avrupa'ya tehdit gibi çıkış: Sırada Merz olabilir

Güncelleme:
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu operasyonla alıkoymasının ardından uluslararası hukukun tamamen çöktüğünü savunarak, "Sıradaki ismin Almanya Başbakanı Friedrich Merz olması şaşırtmaz" açıklamasında bulundu.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu askeri operasyonla New York'a götürmesini "yasa dışı ama tutarlı bir haydutluk" olarak nitelendiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, hedefe bu kez Berlin'i koydu. Medvedev, uluslararası hukukun çiğnendiği bir dünyada Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in kaçırılmasının da "şaşırtıcı olmayacağını" belirterek, "Bu karnaval serisinde mükemmel bir dönüşüm olur" çıkışında bulundu.

MUTLAK KARARLILIK OPERASYONU

ABD'nin "Mutlak Kararlılık" (Absolute Resolve) operasyonuyla Nicolas Maduro'yu New York'a götürmesiyle tırmanan gerilime Rusya'dan ilginçbir yorum geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Putin'in sağ kolu Dmitriy Medvedev, resmi kanalları üzerinden yaptığı açıklamada, Washington'un hamlelerinin devletlerarası meşruiyeti sona erdirdiğini ileri sürdü.

"BATILI LİDERLER DE RİSK ALTINDA"

Medvedev, ABD'nin seçilmiş bir devlet başkanını askeri operasyonla alıkoymasının bir emsal teşkil ettiğini belirtti. Rus yetkili, mevcut siyasi iklimde Batılı liderlerin de benzer riskler altında olduğunu iddia ederek, "Maduro'nun başına gelenlerden sonra, Alman Başbakanı Friedrich Merz'in de benzer bir operasyonla kaçırılması artık kimse için şaşırtıcı olmaz" ifadelerini kullandı.

Rus devlet ajansı TASS'a konuşan Medvedev, Almanya Başbakanı Merz için "Neonazi" nitelendirmesinde bulunurken, "Onun kaçırılması senaryosu gerçek bile olabilir. Almanya'da bile onu yargılamak için yeterli gerekçeler var. Kendi vatandaşları onun yüzünden acı çekiyor, bu yüzden Merz'in yokluğu bir kayıp bile sayılmaz" dedi.

BERLİN'DEN SERT YANIT

Medvedev'in bu çıkışı Almanya'da büyük tepkiyle karşılandı. Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Medvedev'in Merz'in kaçırılmasıyla ilgili yorumlarını kesin bir dille reddederek, "Bu tür tehditleri en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

Hille, Başbakan Merz için alınan güvenlik önlemlerini artırmak için bu tür tehditleri bir neden olarak görmediklerini de kaydederek, "Mevcut güvenlik önlemlerinin Başbakan'ı karşı karşıya kaldığı özel durum ve tehdit seviyesine uygun koruma sağladığı kanıtlanmıştır. Kendisi iyi ve güvenli bir şekilde korunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
