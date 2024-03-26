Rusya'da son 20 yıldaki en kanlı saldırı! 139 kişinin katledildiği olay tam 73 dakika sürmüş

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus Hall isimli konser salonuna düzenlenen ve en az 139 kişinin öldüğü 180 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren 4 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KANLI SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Sorgu sürecinde ağır işkencelere uğradıkları görülen teröristlerin fotoğrafları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, olayla ilgili soruşturmada da derinleştirildi. Rus yetkililer ülkeyi ayağa kaldıran saldırının 73 dakika sürdüğünü tespit etti.

SORUŞTURMANIN BAŞINDA BASTRYKIN VAR

Rus yetkililer, ülkenin son 20 yılındaki en kanlı saldırıyı Cuma akşamından bu yana araştırıyor. Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin, soruşturmanın tüm olayların kronolojik sırasına göre yürütüldüğü bilgisini verdi, teröristlerin yerel saatle 18.54'te Crocus Belediye Binası'na gittiğini aktardı.

YANLARINDA PLASTİK BİDONLAR GETİRMİŞLER

Saldırının 19.58'de sokaktaki insanlara ateş açarak başladığını belirten yetkili, teröristlerin daha sonra binanın lobisine girdiğini ve ayrım gözetmeksizin herkesi vurduğunu kaydetti. Bastrykin, saldırganların yanlarındaki plastik bidonlarda benzin getirdiğini, binayı ateşe verip saat 20.11'de konser salonundan ayrıldıklarını da ekledi.

POLİSİN İHMALİ Mİ VAR?

Soruşturma Komitesi liderinin verdiği bilgi, 139 insanın katledildiği saldırının 73 dakika sürdüğünü ortaya koyuyor. Ortaya çıkan bilgi güvenlik güçlerinin böylesine büyük bir saldırıyı engelleme konusunda bir hayli ağır kaldıkları iddialarını da beraberinde getirdi.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.