Rusya, Çin ve Türkiye gibi 'dost ülkelerle' petrol ve gaz ticaretini Bitcoin ile yapabilir

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Enerji Komisyonu Başkanı Pavel Zavalni, "dost ülkelerle" petrol ve doğal gaz ticaretinde, Bitcoin ile ödeme yapılmasını kabul edebileceklerini söyledi. Zavalni, Rusya'nın dost olarak gördüğü ülkeler arasında öncelikle Çin ve Türkiye'yi saydı.

Pavel Zavalni, Çin ve Türkiye'nin, tüm baskılara karşın Rusya'ya yaptırım uygulamadıklarını söyledi.

Zavalni, "Çin'e uzun süredir karşılıklı ödemeleri ulusal paralarla, yuan ve ruble olarak yapmayı teklif ediyoruz. Türkiye ile de bu lira ve ruble ile yapılabilir. İlaveten Bitcoin ile de ticaret yapabiliriz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu hafta, "dost olmayan" ülkelerin kendilerine petrol ve doğal gaz ödemelerini ruble olarak yapmasını istediğini söylemişti.

Putin'in açıklaması, Rusya'nın, bu yıl yüzde 20'nin üzerinde değer kaybeden para birimi rubleyi güçlendirmeye yönelik bir adımı olarak değerlendirilmişti.

Rusya dünyanın en çok doğal gaz ihraç eden ülkesi. Petrol ihraç eden ülkeler sıralamasında da Suudi Arabistan'dan sonra ikinci sırada.

'Daha riskli'

Bazı yorumcular, risklerine rağmen popüler bir kripto para birimi olan Bitcoin ile ödeme kabul etmenin Rusya'nın çıkarına olabileceğini söylüyor.

Singapur'daki Enerji Araştırmaları Enstitüsü'nden David Broadstock, "Rusya eşi benzeri görülmemiş yaptırımların etkisini hızla hissetmeye başlıyor. Ekonomiyi toparlamak gerekiyor ve bir çok bakımdan Bitcoin yüksek getirili bir varlık olarak görülüyor" diyor.

Broadstock buna karşılık Bitcoin'in değerinin bu yıl yüzde 30 değer kaybettiğine dikkat çekerek, buna karşılık dolar gibi güçlü geleneksel paraların değerinin çok daha stabil olduğunu kaydediyor:

"Doğal gaz ticaretinde Bitcoin ile ödeme kabul etmenin geleneksel para birimlerine göre daha riskli olduğu gayet açık.

"Rusya'nın en önemli ticari partnerlerinden biri Çin ve Çin'de kripto para kullanımı yasak. Bu da Bitcoin ile ödeme alma potansiyelini açıkça sınırlayan bir faktör. Diğer yandan Rus oligarkların yaptırımlara yakalanmamak için kripto paralar kullanabileceğinden endişe ediliyor."

Bu gelişmeler sonrası Ukrayna hükümeti ile ABD ve AB'den bazı politikacılar, kripto para platformlarına tüm Rus kullanıcıların girişinin yasaklanması çağrısı yaptı. Fakat birçok şirket böyle bir adım atılamayacağını söylüyor.

Kripto para şirketi Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong, "Bazı sıradan Ruslar ulusal para çöktüğü için şu anda kriptoyla hayatlarını sürdürebiliyor. Bir çoğu muhtemelen ülkelerinin politikasına karşı ve bu yasak onlara da zarar verecektir" diyor.

Ancak şu anda geçerli doğal anlaşmalarının çoğunda ödemeler için para birimi olarak euro belirlenmiş bulunuyor ve Rusya'nın bunu değiştirmesi mümkün olmayabilir.

Buna karşılık AB ülkeleri toplam doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan temin ediyor.