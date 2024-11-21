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Rus yetkili canlı yayında uyarıldı: ''Balistik füzeler hakkında konuşma''

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Rusya'nın Dnipro şehrine ilk kez kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlattığı iddia edildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, füzenin nükleer başlık taşımadığını belirtirken, bu saldırının savaşta yeni bir aşamaya işaret ettiği belirtildi. Avrupa Birliği, bu saldırıyı 'açık bir tırmanış' olarak değerlendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, bir basın toplantısında canlı yayın sırasında Ukrayna'ya yapılan ICBM saldırısı hakkında yorum yapmaması konusunda uyarıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova'nın barış görüşmeleri hakkında yaptığı basın toplantısında dikkat çeken bir an yaşandı. Zakharova, canlı yayın sırasında aldığı telefonda, Ukrayna'ya yapılan kıtalararası balistik füze (ICBM) saldırısı hakkında yorum yapmaması konusunda uyarıldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Dnipro şehrine ilk kez ICBM fırlattığını duyurdu. Ukrayna kaynakları, füzenin nükleer başlık taşımadığını belirtirken, bu saldırı savaşta yeni bir aşamaya işaret ediyor.

Avrupa Birliği, bu saldırıyı 'açık bir tırmanış' olarak değerlendirirken, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov konu hakkında yorum yapmayı reddetti. Ancak Rusya'nın nükleer bir çatışmayı önlemek için 'maksimum çaba' gösterdiğini iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya içindeki hedeflere saldırı izni vermesinin ardından, nükleer silah kullanma eşiğini düşüren yeni bir doktrine imza attı. Putin, Ukrayna'nın ABD yapımı ATACMS füzelerinin Rusya topraklarını vurması durumunda nükleer karşılık verileceği tehdidini yineledi.

Zakharova ise basın toplantısında, 'gerçekçi ve siyasileştirilmemiş' her barış girişimini değerlendirebileceklerini, ancak bunun sadece Rusya'nın çıkarları gözetilerek yapılabileceğini vurguladı."

Rus yetkili canlı yayında uyarıldı: 'Balistik füzeler hakkında konuşma'

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