Rus ordusunun tren istasyonunu bombaladığı füzenin üzerine "çocuklar için" yazdığı iddia edildi

Ukrayna, iki Rus roketinin ülkenin doğusundaki Kramatorsk kentinde tren istasyonunu vurduğunu açıkladı. Saldırıda tahliye bekleyen 39 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 39 OLARAK AÇIKLANDI

Donetsk Valisi, tren istasyonunda tahliye edilmeyi bekleyen binlerce sivil bulunduğunu açıklandı. Bölgeden gelen görüntüler kan dondururken, saldırıda 39 kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla yaralının olduğu aktarıldı.

FÜZENİN ÜZERİNE "ÇOCUKLAR İÇİN" YAZMIŞLAR

Tren istasyonunun bombalanması sonrası yetkililer füzenin kalıntılarına ulaştı. Füzenin üzerinde bulunan Rusça "çocuklar için" yazısı ise dikkat çekti. Yazının Rus ordusu tarafından mı yoksa patlama sonrası bölgede bulunan kişiler tarafından mı yazıldığı kesinlik kazanmadı.

GÖRGÜ TANIĞI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

BBC'ye istasyonda gördüklerini anlatan Mook isimli şahıs, bombardıman esnasında istasyonun kalabalık olduğunu vurguladı. Mook açıklamalarının devamında "Sesi duymadan önce hissediyorsunuz, patlama sizi içeriden sarsıyor. Gıda deposundan bir arkadaşımız Ukrayna hava kuvvetlerinin füzelerden birini havada durdurduğunu görmüş" ifadelerine yer verdi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: ASKERİ TEÇHİZATLARI VURDUK

Bombardıman sonrası açıklamalarda bulunan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna birliklerine gelen askeri teçhizat ve silahları imha ettiklerini açıkladı.