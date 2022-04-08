Rus ordusunun tren istasyonunu bombaladığı füzenin üzerine "çocuklar için" yazdığı iddia edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus ordusunun tren istasyonunu bombaladığı füzenin üzerine "çocuklar için" yazdığı iddia edildi

Haberler.com - Bilsay Özer - Dünya
 - Güncelleme:

Rusya'nın gün içerisinde Ukrayna'nın Kramatorsk kentine gerçekleştirdiği saldırıda kan donduran bir detay ortaya çıktı. Patlama sonrası füze enkazını inceleyen ekipler füzenin üzerinde Rusça "çocuklar için" yazdığını saptadı. Yazının Rus ordusu tarafından mı yoksa patlama sonrası bölgede bulunan şahıslar tarafından mı yazıldığı henüz netlik kazanmadı.

Ukrayna, iki Rus roketinin ülkenin doğusundaki Kramatorsk kentinde tren istasyonunu vurduğunu açıkladı. Saldırıda tahliye bekleyen 39 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Donetsk Valisi, tren istasyonunda tahliye edilmeyi bekleyen binlerce sivil bulunduğunu açıklandı. Bölgeden gelen görüntüler kan dondururken, saldırıda 39 kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla yaralının olduğu aktarıldı.

Rus ordusunun tahliye istasyonunu bombaladığı füzenin üzerine 'çocuklar için' yazdığı iddia edildi

Tren istasyonunun bombalanması sonrası yetkililer füzenin kalıntılarına ulaştı. Füzenin üzerinde bulunan Rusça "çocuklar için" yazısı ise dikkat çekti. Yazının Rus ordusu tarafından mı yoksa patlama sonrası bölgede bulunan kişiler tarafından mı yazıldığı kesinlik kazanmadı.

Rus ordusunun tahliye istasyonunu bombaladığı füzenin üzerine 'çocuklar için' yazdığı iddia edildi

BBC'ye istasyonda gördüklerini anlatan Mook isimli şahıs, bombardıman esnasında istasyonun kalabalık olduğunu vurguladı. Mook açıklamalarının devamında "Sesi duymadan önce hissediyorsunuz, patlama sizi içeriden sarsıyor. Gıda deposundan bir arkadaşımız Ukrayna hava kuvvetlerinin füzelerden birini havada durdurduğunu görmüş" ifadelerine yer verdi.

Rus ordusunun tahliye istasyonunu bombaladığı füzenin üzerine 'çocuklar için' yazdığı iddia edildi

Bombardıman sonrası açıklamalarda bulunan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna birliklerine gelen askeri teçhizat ve silahları imha ettiklerini açıkladı.

Haberler.com / Bilsay Özer - Dünya

Donetsk Halk Cumhuriyeti, Vladimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Ukrayna, Donetsk, Savaş, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

bekir yapici:

o kadarda degildir herhalde bence her iki tarafta ve savasin devam etmesini ve ukranyanin bölünmesini isteyen karanlik zihinliler pis oyunlar pesinde diye düsünüyorum

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title