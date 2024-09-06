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RTÜK, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ortak yapımı diziyi Türkiye'de yayınlanmayacak

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'tan tepki çeken Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ortak yapımı 'Famagusta' adlı dizinin Türkiye'de gösterilmeyeceğini duyurdu. Şahin, 'Tarihi gerçekler ortadayken bazı çevrelerin art niyetli olarak Türkleri, ülkemizi ve kahraman ordumuzu kötüleyen bir filmle ortaya çıkması kabul edilemez bir yanlıştır' dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'tan tepki çeken Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ortak yapımı "Famagusta" adlı dizinin Türkiye'de gösterilmeyeceğini duyurdu.

Şahin, "Tarihi gerçekler ortadayken bazı çevrelerin art niyetli olarak Türkleri, ülkemizi ve kahraman ordumuzu kötüleyen bir filmle ortaya çıkması kabul edilemez bir yanlıştır" dedi.

Şahin sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır."

RTÜK başkanı ayrıca dizinin daha önce yayınlandığı Yunanistan hariç hiçbir Netflix kataloğunda yer almayacağını da öne sürdü.

Konuya dair Netflix'ten açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ortak yapımı Famagustanın yönetmeni Andreas Georgio, dizinin 20 Eylül'de Netflix'te vizyona gireceğini açıklamıştı.

Famagusta, Türkiye'nin Kıbrıs Harekatı'nı gerçekleştirdiği 1974 yazında Mağusa kentinde yaşanan olayları Rumların anlatımıyla ele alıyor.

Harekat sonrası kentin adı Gazimağusa olarak değiştirilmişti.

Dizide Kıbrıs Harekatı "işgal" olarak nitelendiriliyor, o dönem ailesini kaybeden ve bugün Londra'da yaşayan 50 yaşında bir adam ile evlerini terk etmek zorunda kalan ve bebeklerini kaybeden genç bir ailenin kesişen hikayeleri anlatılıyor.

Bugüne kadar 16 bölümü yayımlanan dizinin fragmanında, Türk askerleri "Rumları zorla yerinden eden ve toplu ölümler gerçekleştiren taraf" olarak tasvir ediliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, diziyle ilgili 1 Eylül'de , "Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Famagusta' adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir" dedi.

Dizi, Ocak'tan bu yana Yunanistan'da yayımlanıyor.

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